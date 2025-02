Janne Korpi vastaanotti palkinnot. Kuva: Solvalla

Solvallan parhaat palkittiin, suomalaisväriä gaalan palkintokorokkeella

Solvallan vuoden 2024 parhaat palkittiin perjantain gaalassa. Timo Nurmos on vuoden valmentaja. Janne Korven Kinglet Bird valittiin parhaaksi 4-vuotiaaksi tammaksi. Katja Melkon ja Janne Sorosen tallin High On Pepper on vuoden vanhempi lämminverinen.