Solvallan ravimuseo avataan maaliskuussa

Museohanke toteutetaan yhteistyössä Årjängissä sijaitsevan Pohjoismaisen Ravimuseon Nordiska Travmuseetin kanssa. E-katsoman alla on aiemmin ollut totohalli, joka nyt muutetaan museotilaksi.

Museossa on kolme kiinteää näyttelyä. Siellä voi haaveilla entisistä ajoista, muistella kaksi- ja nelijalkaisia sankareita ja tietysti oppia lisää Solvallan historiasta. Solvalla sai alkujaan nimensä sotilastorpasta.

Elitloppet-Jukebox on museon erikoisuus. Siinä kävijä voi valita, minkä Elitloppetin haluaa katsella ja kokea uudelleen. Raviurheilun Hall of Famessa on iso joukko Solvallan profiileja. Heidät esitellään kuvin ja tekstein kotiradan museossa.

Kun Solvalla Travmuseum avataan, niin luvassa on myös neljäs erikoisnäyttely. Raviurheilun johtavat hevoskuvaajat ovat valinneet näyttelyyn ison määrän suosikkikuviaan.