Solvallan varsahuutokaupan portit on avattu, myynti alkaa klo 18 Suomen aikaa

Solvalla Yearling Sale on syyskauden ensimmäinen 1-vuotiaiden huutokauppa Ruotsin pääradalla Tukholmassa. Perinteinen kriteriumhuutokauppa pidetään tänä vuonna ensi kertaa nimellä Solvalla Criterium Sale torstaina ja perjantaina 12. - 13. lokakuuta.

Tämänpäiväisen huutokaupan varsavalikoima on erittäin mielenkiintoinen. Eniten jälkeläisiä on myynnissä neljästä Prix d’Amerique-voittajasta: Readly Express 18, Face Time Bourbon 14, Bold Eagle 10 ja Maharajah 9.

Amerikkkalaisesta Walnerista ei ole ollut kovin montaa varsaa tarjolla Euroopassa. Nyt niitä löytyy 8 ja yhtä monta on Greenshoesta, jonka ensimmäiset 2-vuotiaat alkavat lunastaa niihin asetettuja korkeita toiveita USA:ssa. Vanha mestari Muscle Hill ja Amerikan isäorien ykkönen Chapter Seven ovat isinä kahdelle ja kolmelle varsalle.

Varsojen eminä on monta suomalaisille tuttua huippukilpatammaa ja -periyttäjää kuten Stoneisle Lilian, Callela Eliza, Louise Kemp, She Loves You, Creme Brulee ja Ripley.

Huutokaupan järjestää Emmelie Arnengin johtama Sweden International Yearling Sale. Osoitteessa yearlingsale.se voi seurata huutokauppaa illalla livenä.

Tästä huutokauppaluetteloon, jossa myös varsavideot.