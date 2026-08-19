Solvalla huutokauppa
Rarity Pellini oli kallein tammavarsa, sen veljenpoika kallein orivarsa. Kuva: Solvalla Yearling Sale
Ulkomaat

Solvallassa 9 varsaa myytiin miljoonalla tai yli, The Ghan Boko maksoi 2,3 miljoonaa ja Star-Racingin Arctic Ice Queen puoli miljoonaa kruunua

Menhammarin nettihuutokaupassa sunnuntaina vain kolme yli puolen miljoonan kruunun kauppaa.
Julkaistu
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Solvalla Yearling Sale
Menhammaronlinesales
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