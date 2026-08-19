Solvallassa 9 varsaa myytiin miljoonalla tai yli, The Ghan Boko maksoi 2,3 miljoonaa ja Star-Racingin Arctic Ice Queen puoli miljoonaa kruunua

Solvalla Yearling Sale jatkui tiistai-illasta hyvän matkaa keskiviikkoyön puolelle. Jo etukäteen laadukkaaksi kehuttu varsavalikoima innosti ostajat tekemään kauppoja yhteensä 43 440 000 kruunulla (noin 3,9 milj.euroa). Varsojen keskihinta nousi 457 263 kruunuun (41 421 e) ja mediaaniksi tuli 320 000 kr. Ilman tarjousta ei jäänyt yhtään varsaa.Myyntiin tuli 120 varsaa, kun ilmoitetuista 10 jäi pois. Mitalin toinen puoli olivat ne 25 varsaa, jotka jäivät kasvattajilleen. Niiden keskihinnaksi tuli 233 600 kruunua, mikä kertoi sen, että kalliiden orien kuten Face Time Bourbon, Idao de Tillard tai Tactical Landing varsoista odotettiin korkeampaa hintaa.Johan Arnengin ja Timmy Jahrin firma AJ Selected Equine Ab huusi orin The Ghan Boko (Readly Express) 2,3 miljoonan hintaan. Toiseksi kallein 2,2 miljoonalla oli tuoreen Hambo Oaks –voittaja Nezuko Kamadon (Chapter Seven) pikkuveli Penser (Gimpanzee).Kallein tammavarsa oli 2 miljoonaan noussut Rarity Pellini (Walner). Readly Expressin siskon kuittasi italialainen myyntiagentti Gaetano Pezone. Amerikassa vaikuttava valmentaja Lucas Wallin hankki tamman Turmalin Boko (Muscle Hill) 1,3 miljoonalla kruunulla, Dollareissa se on 136 650 USD eli reilusti enemmän kuin isäorin keskihinta viime syksynä.Suomalaisten varsoista Arctic Ice Queen (Tactical Landing) meni puolella miljoonalla Johan Untersteinerille. Orin Chiarini (Francesco Zet) osti 440 000 kruunulla AJ Selected Equine. Tamman Apollonia Artist (Don Fanucci Zet) sai 90 000 kruunulla Stall Mahony Ab. Jonna Irri huusi tamman Patricia la Roque (Bold Eagle) 50 000 kruunun löytöhinnalla.Solvalla Yearling Salen tuloksiin tästä linkistäMenhammarista jäi monta varsaa kotimaisemiinMenhammarin OnlineSale nettihuutokauppa pidettiin sunnuntaina. Tarjolla oli 32 yksivuotiasta, joista kaksi kylmäverisiä. Jan-Olov Persson avasi kaupanteon räväkästi ostamalla ori Kaskelotin (Tangen Bork) 375 000 kruunulla.Tammavarsan Kelungen (Tekno Odin) osti 200 000 kruunulla Menhammarin omistajasuvun jäsenen ja Margareta Wallenius-Klebergin tyttären Annika Bootsman Klebergin firma Annemanna Ab.Annemanna Ab:n kilpatallin valmentaja Conrad "Conni" Lugauer kuittasi 9 ostosta yhteensä 2 480 000 kruunulla. Tuloksissa ne merkittiin Annemanna Ab:lle. Niihin kuuluivat kallein varsa ori Knackered (Calgary Games - Knackered, Walner) 750 000 kruunulla ja toiseksi kallein, 650 000 kruunun tamma Keep The Curb (Temporal Hanover - Rules Of The Road, Muscle Hill).Myyntipäällikkö Daniel Olssonilla olikin selityksen paikka Travrondenin haastattelussa huutokaupan jälkeen. Hän halusi korostaa, että Menhammar Stuterin lähimaisemissa toimiva Annemanna Ab on oma erillinen yhtiö, joka harjoittaa omaa siitos- ja kilpailutoimintaansa. Olsson huomautti, että firma on hankkinut huutokaupoista varsoja muiltakin kasvattajilta.Olsson tiesi myös, että kaksi Annemanna Ab:n ostamista varsoista Krall (Campo Bahia) ja Kulla Gulla (Who's Who) siirtyvät Espanjan Mallorcalle, jonka raviurheilulle Annika Kleberg on äitinsä tapaan merkittävä tukija. Kylmäveritamma Kelungen lähti Jan-Olov Perssonin kyytiin. Menhammarin kimppatalliyhtiö Travkompaniet hankki kolme varsaa.Varsoja myytiin 32, kaksi jäi pois. Kaupat tehtiin 29 lämminverisestä 1-vuotiaasta yhteensä 5 820 000 kruunulla, josta keskihinnaksi muodostui 200 690 kr ja mediaaniksi 140 000 kr. Viime vuoden lukemat olivat 211 200 kr ja 130 000 kr. Molempina vuosina kaikki tarjolla olleet varsat merkittiin myydyiksi. Suomalaiset eivät tänä vuonna tehneet ostoksia lainkaan. AJ Selected Equine Ab hankki orin Know It All (Calgary Games) 650 000 kruunun vasarahintaan.Menhammarin tuloksiin tästä linkistä.