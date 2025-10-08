Solvallassa ajettiin Kriteriumin ja Oaksin Consolation-lähdöt, Wallinille kaksoisvoitto tammojen lähdössä

Fredrik Wallinin valmentama Hiram (Maharajah) haki avoimessa Kriterium Consolationissa johtopaikan. Daniel Wäjerstenin Mellby Narrow juoksi lopulta Hiramin takana. Wäjersten joutui nousemaan aikaisin johtavan rinnalle, kun takaa lähestyttiin. Mellby Narrow paineli 200 000 kruunun voittoon ajalla 14,6a/2640. Pele Boko (Readly Express) nousi takaa kakkoseksi. Urano Unico (Orlando Vici) laukkasi alussa ja hylättiin. Mellby Narrow oli Kriterium-karsinnassa lähellä finaalipaikkaa, mutta jäi radalta 12 lähteneenä kolmanneksi.”Yritin alkumatkalla keulaan, mutta Magnus (Hiram/Djuse) halusi ajaa johtopaikalta. Sitten jouduimme nousemaan hetken päästä johtavan rinnalle. Juoksusta tuli raskas, mutta Mellby Narrow näytti, että se on hyvä ja vahva hevonen”, Wäjersten sanoi.Kolmivuotiaiden tammojen Oaks Consolatinissa Fredrik Wallinin talliin meni kaksoisvoitto. Carl Johan Jepson ajoi Global Got It Allin keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Walnerin tytär veti kovaa, kierros 11,3, mutta piti varmasti ykköseksi ajalla 12,4a/2140. Tallikaveri Sparkling Power (Power) kiri Björn Goopin ajamana kakkoseksi. Grove’s Maple Poof (Brad de Veluwe) juoksi takana, josta oli mahdoton nousta kärkipäähän. Global Got It All ja Sparkling Power laukkasivat kumpikin Trav Oaksin karsinnoissa.”Global Got It All painoi ehkä vähän liikaa ohjille, mutta kesti hienosti. Sparkling Power sai päätöskierroksella vauhdin päälle ja tuli hyvin. Tämä on tosi hauska juttu napata kaksoisvoitto revanssissa”, Fredrik Wallin totesi.Hallandsmästeren oli Halmstadin päälähtö, voittaja sai 125 000 kruunua. Barack Face joutui jäämään pois huonojen veriarvojen vuoksi. Dwight Pietersin ajama Ture L.A. pinkaisi keulaan, Laredo Boko meni sisäradalta sen taakse. Robert Berghin Laredo Boko sai tilaa maalisuoralla ja kiri ykköseksi ajalla 11,7a/2140. Ture L.A. piti kakkoseksi.Marko Korven valmentama Killer Journey lähti suosikkina Solvallaserien420-karsintaan. Se joutui avaamaan kovaa, jotta johtopaikka irtosi. Jorma Kontion ajama ruuna tsemppasi kolmanneksi. Stefan Melanderin valmentama ja Örjan Kihlströmin ajama Basic Structure kiri voittoon ajalla 12,0a/1640.Kaksivuotiaiden Breeders’ Crown -lähtö ajettiin ennen 86-kohteita 175 000 kruunun ykkösellä Solvallassa. Magnus A Djuse ajoi Tanja Tooman keulaan. Fredrik B Larssonin valmentama Explosive Matterin tytär paineli varmasti ykköseksi ajalla 15,2a/1640. City Slicker (King City) eteni johtavan takaa kakkoseksi. Hanna Rexhammarin Bo Katan (Centurion ATM) jäi laukkaavan hevosen taakse maalisuoralla ja menetti hyvän sijoituksen.”Tanja Tooma on oikein tyylikäs hevonen, joka liikkuu hienosti, kissamaisen kevyttä menoa. Tähän asti se on tehnyt kaiken oikein ja on oikein lahjakas hevonen”, Fredrik B Larsson sanoi.