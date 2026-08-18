Dream Mine Elitloppet-kakkonen
Dream Mine ja valmentaja Jörgen Westholm. Dream Mine juoksee Margareta Pokalenissa.Kuva: Heidi Jääskeläinen
Ulkomaat

Solvallassa huippuravit keskiviikkona, Suomesta hevosia tammojen EM-lähdössä

Solvalla palaa keskiviikkoravien näyttämöksi ja heti ryminällä. Tammojen EM ja Margareta Pokalen ovat illan miljoonalähdöt.
Julkaistu
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Solvalla
Tammojen EM
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Margareta-Pokalen
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