Solvallassa huippuravit keskiviikkona, Suomesta hevosia tammojen EM-lähdössä

Tammojen EM juostaan T85-pelin kolmoskohteena. Suomesta kisaan matkaa kaksi hevosta. Koivusen tallin Fortunewheelgarden on Suomen edustaja. Olli Koivunen pääsee matkaan ykkösradalta. Hanna Lepistön valmentama Ete Jet edustaa syntymämaansa mukaan Italiaa. Santtu Raitala on tamman kärryillä, lähtörata on 9.Norjasta tulee Daim Brodda, joka on Ruotsissa syntynyt. Eirik Höitomtin ajama tamma on kakkosradalla. Daim Brodda sai viikonloppuna kutsun Yonkersin MM-lähtöön. Alessandro Gocciadoron Clarissa ja Daniel Redénin La Yuca kuuluvat myös suosikkeihin. Timo Nurmoksen Jennifer Sisu on radalla 11. Matkana on 2140 metriä, ja ykköspalkinto on miljoona kruunua.Viisivuotiaiden Margareta Wallenius-Klebergs Pokalin, ent. Jubileumspokalen, paras palkitaan 1,5 miljoonalla kruunulla. Jörgen Westholmin Elitloppet-kakkonen Dream Mine ja Daniel Redénin Finlandia-kakkonen Keep Asking miehittivät sisimmät lähtöradat. Mats E Djusen ajama Dream Mine palasi Elitloppetin jälkeen elokuun alun Jämtlands Stora Pris -kisaan, muttei vielä ollut parhaimmillaan ja sijoittui kuudenneksi. Magnus A Djusen ajama Keep Asking on kilpaillut kesällä kolme kertaa ja voittanut Bjerkessä, Jarlsbergissa ja Solvallassa.Örjan Kihlström nähdään Redénin toisen hevosen Bright Star U.S:n kärryillä. Timo Nurmoksen Gaining Experience teki hurjan esityksen voittaessaan Harper Hanovers Loppin Elitloppet-viikonvaihteena ja kuuluu myös suosikkeihin."Keep Asking teki oikein hyvän juoksun viimeksi ja puristi voittoon, vaikka oli juossut johtavan rinnalla. Sitä hoidettiin ennen viime starttia, ja uskon, että se on nyt vielä parempi. Treeneissä se on tuntunut innokkaalta. Keep Asking on todella nopea auton takaa, mutta en tiedä, pääsemmekö Dream Minen ohi", Redén kertoi Stall Zetin sivuilla."Bright Star U.S. palasi viimeksi voittajaksi, ja oli todella ilo nähdä se hyvänä jälleen. Sillä on järkyttävän kova kapasiteetti, mutta emme ole saaneet ravia sujumaan parhaalla tavalla aikaisemmin tänä vuonna. Bright Star on saanut pitää vähän taukoa Rättvikin jälkeen ja sitä myös hoidettiin. Se on vaikeampi ajettava kuin Keep Asking, ja siksi Örjan ajaa sillä. Bright Star avaa hyvin, ja uskon, että se tekee taas hyvän juoksun."Illan T85-peli alkaa hopeafinaalilla, joka on Berndt Lindstedts lopp. Onkel Investin omistama Cameron Hills starttaa Björn Goopin ajamana ysiradalta. Suomalaiskasvattajien X.O.Kemp on kasipaikalla ja Currency Artist radalla 12.Timo Kukkosen Secret Brigadoon juoksee Klass II -finaalissa, valmentaja Björn Goop ajaa. Ilta alkaa montélähdöllä, jossa Jonathan Carren ohjastama Maestro Unico starttaa radalta yhdeksän. Kylmäveriset kisaavat ennen T85-kohteita. Kjetil Djöselandin Gigant Tider saapuu Norjasta, samoin voitokas Voje Lotta, Tangen Martin ja Horg Blessen..Ete Jet mukaan tammojen EM-lähtöön – ”Kesän ajan osallistuminen on ollut mielessä".Fortunewheelgardenille rata yksi, Ete Jet takariviin – tammojen EM-lähdön lähtöradat ja osallistujat selvillä.Myös Fortunewheelgarden mukaan tammojen EM-lähtöön – ”Hyvän lähtöradan sattuessa sitkeä seuraamaan muita kovassakin matkavauhdissa"