Mats E Djuse ohjastaja
Mats E Djuse ajoi Nanda Devi Cutin voittoon.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Solvallassa Kriteriumien karsinnat, Nanda Devi Cut juoksi hurjan Ruotsin ennätyksen

Solvallan supersunnuntaina ajettiin 12 lähtöä, kun 3-vuotiaat karsivat Svenskt Trav-Oaksin ja Svenskt Trav-Kriteriumin finaalipaikoista.
Julkaistu
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Solvalla
Svenskt Trav-Oaks
Svenskt Trav-Kriterium
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