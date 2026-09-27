Solvallassa Kriteriumien karsinnat, Nanda Devi Cut juoksi hurjan Ruotsin ennätyksen

Daniel Redénin talliin meni neljä finaalipaikkaa Tammakriteriumin eli Svenskt Trav-Oaksin karsinnoista. Daniel Wäjersten ja Joakim Lövgren saivat kaksi finalistia.Daniel Wäjerstenin talli sai kaksi finaalipaikkaa Kriteriumiin. Björn Röcklinger saa myös jännittää kahden hevosen kanssa Kriteriumissa. Mattias Djusen Nanda Devi Cut (Maharajah) juoksi voittotuloksen 11,9a/2640, joka on uusi Ruotsin ennätys ja myös ME, Villliamin entinen ennätys oli kymmenyksen huonompi. Finaalit ajetaan lauantaina 10. lokakuuta.Svenskt Trav-Oaks -karsinnat:Daniel Redénin Kagli Zetin (Missle Hill) voitolla aloitettiin Tammakriteriumin karsinnat. Carl Johan Jepson tuli kuskiksi Örjan Kihlströmin paikalle. Hän ajoi Kagli Zetin keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Suosikki Morning Rain (Face Time Bourbon) tuli rinnalle. Kagli Zet tsemppasi ykköseksi ajalla 11,8a/2140. Morning Rain tarjosi hyvän matsin ja oli toinen ja meni finaaliin. Voittajan isä Missle Hill on ollut siitosorina Suomessa, sillä siemennettiin 25 tammaa tänä vuonna."Kagli Zet teki hienon esityksen. Mutta kova oli myös Morning Rain rinnalta, kaksi hienoa hevosta finaaliin", Jepson sanoi ATG:n haastattelussaRedénin tallin tahdissa jatkettiin myös toisessa karsinnassa. Magnus A Djuse ajoi Nightbirdin (Calgary Games) johtopaikalle, ja tamma pinkoi niukkaan voittoon ajalla 12,9a/2140. Graffiti Brodda (Readly Express) kiri väkevästi, mutta jäi maalikuvassa kakkoseksi. Nakiska (Calgary Games) sai johtavan takaa liian myöhään kiritilaa ja jäi kolmanneksi. Calgary Gamesin siirtospermalla siemennettiin Suomessa 50 tammaa."50 metriä ennen maalia tuntui, että häviämme, mutta Nightbird kiristi uudelleen tahtia. Se jäi vähän odottelemaan lopussa. Tunne oli, että pystyimme pitämään ykköseksi. Tämä on hieno ravuri ja sillä on hienot liikkeet", Magnus A Djuse totesi.Kolmannessa karsinnassa saatiin jättiyllätys. Sören Lennartssonin valmentama Nelly Furtado Sisu (Django Riff) kiri johtavan takaa Per Lennartssonin ajamana ykköseksi ajalla 12,3a/2140. Lennartsson tuli Mika Forssin tilalle kuskiksi. Redénin talli jäi ilman voittoa, mutta finaalipaikka tuli. Carl Johan Jepsonin ajama Miss Brighton (Calgary Games) kiersi johtavan rinnalle kierros jäljellä, taisteli voitosta, mutta jäi niukasti kakkoseksi. Janita Luttusen Backwood Gisella jäi kovavauhtisessa juoksussa yhdeksänneksi."Tiesin, että Sörenillä (Lennartsson) on taito panostaa tällaisiin lähtöihin. Tehtäväni oli tarjota tammalle säästöreissu, ja siinä onnistuimme. Jo loppukaarteessa aloin herätellä voittotoiveita. Nelly Furtado on oikein mukava hevonen ajaa ja nopea", Per Lennartsson sanoi. Sören Lennartsson on voittanut Tammakriteriumin vuonna 2011. Akseli Lahtinen ajoi Vincennes-tamman ykköseksi.Neljännessä karsinnassa kaasuteltiin avauspuolikas 07,1-vauhtia, Diamand In Pj's (Father Patrick) oli keulassa. Suosikki Global Halo (Ready Cash) kiersi rinnalle ja painui johtoon. Joakim Lövgren päästeli Global Halon kanssa voittoon ajalla 12,5a/2140. In Tango Tempo (Walner) seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Ville Karhulahden Go On Brodda (Maharajah) nousi viidenneksi."Alussa moni ajoi keulapaikasta, tavoite oli varmaan päästä johtoon ja siitä meidän selkäämme. Mekin jouduimme kiertämään pitkään ulkoratoja, mutta hevonen oli todella hyvä. Global Halo on aina kunnossa, sen sanoin jo tänne tullessani, se tekee aina hyvän juoksun, niin myös tänään", sanoi Lövgren, jonka valmentama Graffiti Brodda otti finaalipaikan toisessa karsinnassa.Ikäluokan kuningattariin kuuluva Thai Medina (Face Time Bourbon) voitti viidennen karsinnan. Tamma juoksi kolmantena toisen radan jonossa. Björn Goop käänsi kiriin viimeisen takasuoran alussa, ja Thai Medina pinkoi ykköseksi ajalla 12,8a/2140. Redénin tallin Deer Hunter (Bird Parker) punnersi johtavan rinnalta kakkoseksi."Thai Medina tekee aina sen, mitä toivotaan. Se on sellainen tamma, jolla on asenne kunnossa", Goop kehui.Markus B Svedberg ajoi I See Tail Lightsin (Maharajah) johtopaikalle viimeisessä karsinnassa. Valjakko piti varmasti ykköseksi ajalla 12,5a/2140. Daniel Wäjerstenin Zeebreeze (Gimpanzee) kiersi johtavan rinnalle ja pinnisti kakkoseksi ja toi Wäjerstenille toisen finaalipaikan."Olemme tähdänneet tähän kilpailuun. Starttiväli oli vähän pitkä, ja uskon, että I See Tail Lights on vielä parempi finaalissa. Saimme tänään ajaa alkumatkan rauhallista vauhtia. Korvat jäivät avaamatta. Tamma on erittäin nopea, ja nyt on tullut myös vahvuutta", Svedberg sanoi.Trav-Oaks finaaliin:Kagli Zet (Missle Hill) (Daniel Redén)Morning Rain (Face Time Bourbon) (Daniel Wäjersten)Nightbird (Calgary Games) (Daniel Redén)Graffiti Brodda (Readly Express) (Joakim Lövgren)Nelly Furtado Sisu (Django Riff) (Sören Lennartsson)Miss Brighton (Calgary Games) (Daniel Redén)Global Halo (Ready Cash) (Joakim Lövgren)In Tango Tempo (Walner) (Fredrik Wallin)Thai Medina (Face Time Bourbon) (Björn Goop)Deer Hunter (Bird Parker) (Daniel Redén)I See Tail Lights (Maharajah) (Markus B Svedberg)Zeebreeze (Gimpanzee) (Daniel Wäjersten)Svenskt Trav-Kriterium -karsinnat:Steady Spender (Readly Express) teki loistoesityksen ensimmäisessä Kriterium-karsinnassa. Eric Martinssonin valmennettava jäi vetämään toisen radan jonoa ja rymisteli siitä helppoon voittoon ajalla 12,9a/2640. Daniel Wäjerstenin Mister Nabab (Mister JP) kiri vahvasti kakkoseksi. Wäjerstenin tallista kilpaili karsinnoissa 18 hevosta. Nurmoksen Buzz Lane (Maharajah) laukkasi lähtökiihdytyksessä."Steady Spender teki julman hyvän juoksun. Moni pelaaja epäili, että pitkä matka ei sovi, mutta kannattaa katsoa, mikä on isän nimi, Readly Express, varmasti sopii. En ajanut alussa, kun matka oli pitkä. Jäimme vetämään toisen radan jonoa, kun edessä oleva meni kolmanneksi sisäradalle. Tiesin, että Peter (Troja Tooma/Norman) haluaa ajaa keulasta. Loppukaarteessa tunne oli hyvä, meillä oli vielä tiikeri tankissa", Magnus A Djuse sanoi.David Perssonin valmentama Toto Tooma (Explosive Matter) otti yllätysvoiton toisessa karsinnassa. Johan Untersteinerin ajama Toto Tooma juoksi kolmantena toisen radan jonossa ja eteni varmasti ykköseksi ajalla 12,3a/2640. Timo Nurmoksen Court One (Calgary Games) kiri kakkoseksi ja finaaliin Björn Goopin ajamana. Suosikki Catch And Go (Googoo Gaagaa) juoksi johtopaikalla, mutta laukkasi loppukaarteessa."David (Persson) antoi vapaat kädet taktiikan suhteen. Minulla oli koko matkan ajan hyvä tunne. Toto Tooma tuli loppusuoran kovaa, ja voitti tuli helposti", sanoi Johan Untersteiner, joka ajoi Toto Toomalla ensimmäistä kertaa.Kolmannessa karsinnassa mentiin kovaa, kun Ulix Turner (Who's Who) veti kierroksen 09,7-vauhtia, Reagan Boko (Chelsea Boko) oli rinnalla. Björn Röcklingerin valmentama Po Tay Poes (Calgary Games) juoksi kolmantena toisen radan jonossa ja kiri Fredrik Plassenin ajamana ykköseksi ajalla 12,7a/2640. Björn Goopin Vancouver Tile (Walner) nousi kakkoseksi."Tosi hienoa, että olen saanut mahdollisuuden ajaa näin hienolla hevosella. Po Tay Toes on oikein mukava, ja se on kehittynyt koko ajan. Tänään meille sopi hyvin, että matkalla ajettiin kovaa", Fredrik Plassen kertoi.Redénin Kodiak Zet (Father Patrick) lähti suursuosikkina neljänteen karsintaa ja oli kaiken luottamuksen arvoinen. Örjan Kihlström ajoi johtopaikalle, ja matkavauhti oli maltillista. Kodiak Zet hallitsi ja voitti ajalla 13,3a/2640. Claes Sjöströmin Neutron Star (Gimpanzee) kiersi johtavan rinnalle ja otti kakkossijan."Kodiak Zet tuntui hienolta, se tulee koko ajan paremmaksi ja paremmaksi kilpahevoseksi. Tänään voitto tuli helposti, se näytti vähän flegmaattiselta, mutta hyvä oli. Balanssia oli vähän kevennetty tähän starttiin", Kihlström sanoi.Sabine Kagebrantin valmentama No Hitter (Gimpanzee) teki vahvan juoksun viidennessä karsinnassa. Se jyräsi Björn Goopin ajamana johtavan rinnalta voittoon ajalla 13,4a/2640. Wäjerstenin tallin Payback River (Readly Express) kiri terävästi kakkoseksi. Wäjerstenin itsensä ajama Mister Never Die (Mister JP) jäi keulasta kolmanneksi. Nurmoksen One Express (Calgary Games) laukkasi."No Hitter on todella kyvykäs hevonen, olen voittanut tällä aikaisemmin. Se oli tänään hieno jo pruuvistartissa. Ajoin johtavan rinnalle, kun vauhti oli hiljaista. Ohi tultiin helposti, hevosella on hieno asenne", Goop kertoi.Mattias Djusen valmentama Nanda Devi Cut (Maharajah) otti aluksi johtopaikan viimeisessä karsinnassa. Kun Ideal Kronos (Father Patrick) painoi ohjille rinnalla, Djuse luopui keulapaikasta. Nanda Devi Cut haki uudelleen johtopaikan reilun kilometrin juoksun jälkeen ja paineli ykköseksi ajalla 11,9a/2640, joka on Ruotsin ennätys. Intro (Readly Express) nousi kakkoseksi ja toi Röcklingerille toisen finaalipaikan. Katja Melkon valmentama Pepper Creation (Readly Express) kiersi matkalla toisen jonon vetäjäksi ja oli hyvä kolmas. Kuusaan Virman kasvattama ja Turner Ale Stable Oy:n omistama Turner Ale (Readly Express) kiri hyvin neljänneksi, kun sai tilaa."Ensimmäiset 150 metriä tuntui tosi hyvältä, mutta ei sen jälkeen. Kuuma hevonen tuli rinnalle, ja meidän oli pakko päästää se eteemme. Onneksi pääsimme uudelleen ajamaan keulaan. Loppumatkalla huolestutti, kun vauhti oli ollut kovaa, ja Intro tuli rinnalle, olisin ollut tyytyväinen kakkossijaankin. Tänään Nanda Devi Cut teki esityksen, jollaisella on usein voitettu Kriteriumeja", Mats E Djuse sanoi.Svenskt Trav-Kriterium -finaaliin:Steady Spender (Readly Express) (Eric Martinsson)Mister Nabab (Mister J.P.) (Daniel Wäjersten)Toto Tooma (Explosive Matter) (David Persson)Court One (Calgary Games) (Timo Nurmos)Po Tay Toes (Calgary Games) (Björn Röcklinger)Vancouver Tile (Walner) (Björn Goop)Kodiak Zet (Father Patrick) (Daniel Redén)Neutron Star (Gimpanzee) (Claes Sjöström)No Hitter (Gimpanzee) (Sabine Kagebrant)Payback River (Readly Express) (Daniel Wäjersten)Nanda Devi Cut (Maharajah) (Mattias Djuse)Intro (Readly Express) (Björn Röcklinger)