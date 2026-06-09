Rikard N Skoglund raviohjastaja
Rikard N Skoglund on Special Alen ja Brionnen kuski.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Romme keskiviikkona: Special Ale jahtaa kolmatta voittoa – "Näytti vahvuutensa voittamalla johtavan rinnalta"

Keskiviikon kesäkiertue rantautuu Rommeen. Tasokkaita kylmäverilähtöjä on T86-kierroksella kolme.
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