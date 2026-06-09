Romme keskiviikkona: Special Ale jahtaa kolmatta voittoa – "Näytti vahvuutensa voittamalla johtavan rinnalta"

Kuusaan Wirman kasvattama Special Ale kuuluu T86-pelin suosikkeihin kakkoskohteessa. Daniel Redénin valmentama Don Fanucci Zetin 4-vuotias poika starttaa Klass II:ssa ja hakee Rikard N Skoglundin ajamana kolmatta peräkkäistä voittoa 2640 metrin matkalla."Special Ale on ollut tosi hieno viime starteissa, ja viimeksi se näytti vahvuutensa voittamalla johtavan rinnalta. Olen odottanut, että homma alkaa toimia. Lähtörata on ulkona, mutta uskon, että hevonen lähtee hyvin matkaan, ja Rikard löytää hyvän juoksupaikan. Nyt ajamme ilman takakenkiä", valmentaja Redén kertoi Stall Zetin sivuilla.Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattama ja omistama ja Katja Melkon valmentama Brionne sai vitosradan Klass III -sarjaan, joka ajetaan mailin matkalla. Rikard N Skoglund suunnannee nopealla Bold Eaglen tyttärellä keulaan, josta voitto on lähellä.Stall Nikkasen omistama ja Team Melkko&Sorosen valmentama Gosa Gosing on takamatkalla Tammadivisioonassa. Onkel Investin Darude ja Garde Hästarin kasvatti Boutique Garde ovat paalulla.Nelivuotiaiden kylmäveristen Sleipner Cupeissa voittajat saavat 150 000 kruunua. Kajsa Frickin Ängsmolly on tammojen suosikki 40 metrin takamatkalta. Grisle Balder G.L., Järvsö Robert ja G.G.Xtrem ovat kovimmat nimet orien/ruunien finaalissa. Sleipnerin Elitrace on ensimmäinen kylmäverilähtö. Lars Wikströmin tauolta palaava, voitokas Brageson ja Jan-Olov Perssonin hyvävireinen Juni Blixt ovat suosikit.