Spickleback Face kiri ohi Selmer I.H:n Bergsåkerissa, Paldanille voitto ja kakkonen

Robert Bergh täräytti Van Gogh Z.S:n eturivin uloimmalta radalta keulaan Bergsåkerissa. Samu Sundqvist kierrätti Selmer I.H:n rinnalle toisella puolikkaalla. Wäjersten sai Spickleback Facen lentämään maalisuoralla. Raja Mirchin poika kiisi 100 000 kruunun voittoon ajalla 13,4a/2140m. Selmer I.H. jäi maalikuvassa kakkoseksi.

”Spickleback Facella on taistelijan sydän. Se on ollut hyvä koko ikänsä ja pärjäsi nuorena ikäluokkalähdöissä. Nyt se on noussut avoimiin lähtöihin ja menestyy myös niissä”, Wäjersten iloitsi.

Wäjersten ohjasti suomalaisvoiton Bergsåkerin päätöslähdössä. Jussi Hietalahden General Norrgård aloitti Wäjerstenin valmennuksesta ja eteni takamatkalta ykköseksi ajalla 18,8/2160m.

Roni Paldanin Greta Sisu palasi voittokantaan. Mika Forss tarjosi Explosive Matterin tyttärelle selkäjuoksun, ja komea kirivoitto tuli ajalla 15,0a/2140m. Pinja Syrjänen on voittajan hoitaja.

”Greta Sisulla on hieno nopeus ja hyvä jakso. Se tarvitsee tällaisen juoksun, löysin hyvän selän toiselta radalta, ja uskoin voittoon jo 300 jäljellä”, Forss sanoi.

Tammojen mailin voltissa riitti vauhtia. Takamatkalta lähtenyt Racing Brodda pinkaisi keulaan viimeisellä takasuoralla. Rikard N Skoglund lasketteli Mattias Djusen tammalla ykköseksi ajalla 12,5/1660m. Solar Wind täydensi Roni Paldanin ja Mika Forssin hienoa iltaa. Annamari Sipilän omistama tamma ravasi johtopaikalla. Racing Broddan rynnistykseen se ei pystynyt vastaamaan, mutta piti muut helposti takanaan. AMG Stablen Honey Adore jaksoi johtavan rinnalta kolmanneksi.

Avoimen luokan kylmäveriset kisasivat Dubbelcuppen-lähdössä. Art Kjarvald tykitti keulaan ja veti avauspuolikkaan 20,3. Magnus A Djusen ajama Grisle Odin G.L. kiersi johtavan rinnalle. Öystein Tjomslandin valmentama Grisle Odin paineli väkevästi ykköseksi ja voitti ajalla 22,5a/1640m. Bellfaks nousi kirittämään kolmatta rataa jo takasuoralla. Se tarjosi hyvän vastuksen ja oli kakkonen maalissa.

Bergsåker aloitti illan neljän hevosen 3-vuotislähdöllä. Melkko & Sorosen Loulou Web seurasi hyvin kakkoseksi. Daniel Wäjerstenin Epicure paineli ensimmäisellä takasuoralla keulaan ja meni ykköseksi ajalla 17,8/2140m. Voittaja on Villiamin poika. Loulou Web hävisi kaksi kymmenystä.

Solvallassa lähdettiin kolmen hevosen 4-vuotislähdöllä. Timo Nurmoksen Crak di Girifalco hallitsi ja voitti Ulf Ohlssonin ajamana ajalla 15,7a/2140m. Toisessa lähdössä Matti Nisosen Djokovic otti hyvän kakkostilan Mika Forssin ajamana. Örjan Kihlströmin Sidney Celeber oli keulasta paras.

Suomalaisvoittoja saatiin jo tiistaina. Skellefteån lounasraveissa Petteri Kokon Fifth Avenue Vice paineli johtopaikala ykköseksi John Östmanin ajamana tuloksella 18,3a/2640m. Mikko Kivilän Bluehill’s Wind loisti Jägersron 64-raveissa. Se rymisteli johtavan rinnalta vakuuttavaan voittoon Johan Untersteinerin ajamana ajalla 12,7a/1640m.