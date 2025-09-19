Spitfire P.C. toi suomalaisille kakkossijan Bodenin finaalissa, voitto meni kotiradalle

Petri Salmelan valmentama Robinhood C.A. palasi voittokantaan Mäster Gustafs Pokalin karsinnassa. Mika Forss ajoi SPAF Investin omistaman jenkkiruunan johtopaikalle. Walnerin 4-vuotias poika piti paikkansa varmasti ja voitti ajalla 12,1a/1640, joka sivuaa 4-vuotiaiden rataennätystä. Janita Luttusen Francis Coccola kiri kolmanneksi ja finaaliin. Speed Matters ja Needle’em saivat myös finaalipaikat.”Robinhood on ollut rauhallinen kolmessa viime startissa, mikä on ollut erittäin hyvä asia. Tänään tarkkailin ekat 50 metriä, ja katsoin, miten muut lähtevät, sitten ajoin eteenpäin. Voitto tuli tosi helposti”, Forss sanoi.Hanna Olofssonin ajama Electrical W.F. voitti johtopaikalta Mäster Gustafs Pokalin pienempivoittosummaisten karsinnan. Ykkönen tuli ajalla 13,4a/1640. Tuomas Pakkasen ajama ja Eija Karppisen valmentama Spitfire P.C. ei saanut kiritilaa ja seurasi sisärataa pitkin kolmanneksi. Tuuli Kurkisen Muzzle Keeper oli kuudes ja hankki finaalipaikan.Finaali ajettiin mailin volttilähtönä, jossa enemmän tienanneiden karsinnasta loppukilpailuun selviytyneet saivat 20 metrin takamatkan. Finaalin ykkönen oli 100 000 kruunua.Olofsson valitsi finaaliin Electrical W.F:lle sisäradan. Hän ajoi johtopaikalle, ja se ratkaisi voiton. Electrical W.F. piti paikkansa maaliin asti ja voitti ajalla 14,6/1640. Tuomas Pakkasen ajama Spitfire P.C. seurasi johtohevosen takana. Kärkihevonen nousi sen verran ulospäin, että Eija Karppisen Spitfire sai työnnettyä turpansa 50 000 kruunun arvoiselle kakkosijalle, voimia jäi paljon. Kalle Peuran valmentama ja Mauri Jaaran ajama Needle’em kiri tuulispäänä loppusuoran ja ehti viidenneksi. Robinhood C.A. nousi takamatkalta kuudenneksi.”Haasteita on ollut Electricalin kanssa, ja olemme ajaneet paljon harjoituslähtöjä. Se on vähän hermostunut luonteeltaan, mutta tänään sillä oli hyvä päivä. Tuntui, että olimme jo lyötyjä loppusuoralla, mutta hevonen tsemppasi hyvin”, Hanna Olofsson sanoi. Olofsson sai 7000 kruunun sakon ja ajokiellon loppusuoran kaistanvaihdosta.Vesa Jokiniemen Tangen Birk nappasi voiton kylmäveristen lähdössä ennen 64-kohteita. Åsajervenin poika starttasi 40 metrin takamatkalta ja eteni viidenneksi toisen radan jonoon. Tangen Birk kiri vahvasti ja nousi voittajaksi ajalla 29,0/2180.AMG Stablen kasvattama Jimmy Adore voitti 100 000 kruunun ykkösen Bodenin 3-vuotisfinaalissa. Jenny Engfors ajoi Hanna Olofssonin valmentaman Explosive Matterin pojan neljännestä ulkoa voittoon ajalla 15,0a/2140. Jouni Hillbomin kasvattama ja Salmelan ja kumppaneiden omistama Peek A Boo Poof (Googoo Gaagaa) oli hyvä kakkonen. Se juoksi johtavan rinnalla.Bergsåker oli perjantain Xpress-ravien toinen kilparata Petri Puron kasvattama Jean Crowe aloitti uransa kolmosella, ja nappasi ykkösen toisessa startissa Bergsåkerissa. Daniel Wäjersten nosti Maharajahin 3-vuotiaan pojan johtavan rinnalle kierros ennen maalia. Jean Crowe punnersi varmasti ykköseksi. Wäjersten joutui ajamaan kurvit tarkasti, mutta suorat Jean Crowe ravasi tehokkaasti.Daniel Wäjersten ajoi Onana Bokon voittoon 64-pelin vitoskohteessa Bergsåkerissa. Ykkönen oli Wäjerstenin 1000. voitto kuskina.Garde Hästarin kasvattama Brunet Garde ravasi uransa toisen voiton Gävlen lounasraveissa torstaina. Katrin K Frick käänsi 3-vuotiaan Powerin pojan kolmannesta ulkoa kiriin, ja voitto tuli ajalla 15,1a/2140. Ykköspalkinto oli 50 000 kruunua. Garden toinen kasvatti Briljant Garde ei saanut kiritilaa ja seurasi seitsemänneksi.”Ajoin nätin reissun tänään, enkä lähtenyt aikaisin kolmannelle, onneksi saimme kiritilaa. Brunet loukkasi itsenä tarhassa ja oli pitkään poissa. Uskon paljon tähän hevoseen”, Frick sanoi.