Stall Zetiltä tulee ensi vuonna uusi siitosori Suomeen, Hard Livin on Elitloppet-voittajan isä

Daniel Redén kertoi keskiviikkona Travrondenille, että Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zetin isä siirtyy ensi vuonna astumaan Eeva-Liisa Penttilän KS-Tallille Hauholle.

Hän korosti, että Stall Zetillä ollaan valtavan tyytyväisiä suomalaisen oriaseman toimintaan Propulsionin kanssa. Siitä syntyi ajatus edistää Suomen raviurheilua laajemminkin.

Tapani Raunio, Stall Zetin orien manageri Suomessa vahvisti, että neuvottelut Hard Livinistä on saatu valmiiksi, ja vahvistus tuli tänään.

“Keskustelut muiden orien sopimuksista ovat käynnissä, mutta muista ei vielä ole vahvistettua tietoa”, Raunio totesi.

Ravifanit muistavat Kymi Grand Prixin 2013 voittokamppailun Tommi Kylliäisen Womanizerin ja Daniel Redénin ajaman Hard Livinin välillä. Hard Livin haastoi, mutta Womanizer piti sitkeästi turpansa edellä maaliin saakka. Molemmat saivat ajan 12,2a/2100m.

Jenkkiori Hard Livin (SJ’s Caviar – Affinity, Victory Dream) 10,0a 5,46 milj.kr on kookas (164 cm – 163 cm) punaruunikko, joka on palkittu jalostusarvolla B. Sillä on 296 varsaa Ruotsissa, vanhimmat 17 ovat syntyneet vuonna 2014. Kaksivuotiaita ja nuorempia on yhteensä 116.

Vuoden 2016 ikäluokassa on 31 varsaa, siihen kuuluvat: Don Fanucci Zet 08,9a ja 14,27 milj.kr, joka oli Derbyn ja Jubileumspokalenin kakkonen ja Elitloppetin, Hugo Åbergs Memorialin ja Norbottens Stora Prisin voittaja, sekä Diana Zet 12,2a 9,6 milj.kr, joka voitti Drottning Silvias Pokalin ja Stochampionatetin.