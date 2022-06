Stallone ykkösradalta Oslo Grand Prix -päivän kylmäverilähdössä

Norjalaisten suuri toivo Cicero TG sai loistopaikan kakkosradan Oslo GP:ssä. Upstate Face on sisäpuolella. Alessandro Gocciadoron Bengurion Jet pääsee myös matkaan hyvältä paikalta, ja vauhtia on luvassa. Reijo Liljendahlin Admiral As tavoittelee miljoona pottia radalta 10. Finlandia-voittaja Cokstile arvottiin myös takariviin. San Moteur kiihdyttää kuutosradalta.

Kylmäveristen Alm Svarten’s Äreslöpissa on mukana kaksi suomenhevosta Stallone ja Uljas Suomalainen. Kilpailuun ilmoitettiin peräti 24 hevosta. Iikka Nurmosen ajama Stalllone sai ykkösradan. Tapio Perttusen Uljas Suomalainen on kuutospaikalla. Månlykke A.M. starttaa sen ulkopuolelta.

Roni Paldanin Greta Sisu juoksee Mika Forssin ajamana tammalähdössä, jossa voittaja saa 300 000 kruunua. Tapio Perttusen Unique Creation starttaa stayerlähdössä ja Jani Oinosen Nineeleven 4-vuotiaiden Europamatch-lähdössä, Veli-Pekka Toivanen ohjastaa. Hannu Korven Light Up on mailin ryhmässä, joka ajetaan päivän 13. lähtönä.

Tästä lähtölistoihin

Oslo Grand Prix – 2100m – 1. palk. 1,2 miljoonaa kruunua

1 Upstate Face/Adrian Kolgjini

2 Cicero TG/Magnus Teien Gundersen

3 Bengurion Jet/Alessandro Gocciadoro

4 Seven Nation Army/Nicklas Korfitsen

5 Stoletheshow/Frode Hamre

6 San Moteur/Björn Goop

7 Best Ofdream Trio/Kim Eriksson

8 Perfetto/Dagfin Henriksen

9 Cokstile/Christoffer Eriksson

10 Admiral As/Örjan Kihlström