Stens Rubin jälleen kultadivisioonan ykkönen

Stens Rubinilla oli nelosrata. Johan Untersteiner ajoi Readly Expressin pojan heti johtopaikalle. Kierros mentiin raskaissa olosuhteissa aikaan 16,3. Stens Rubin ei ollut parhaimmillaan. Se puolsi maalisuoralla hieman ulospäin, mutta pystyi pitämään ykköseksi ajalla 14,9a/2140. Joe Dalton seurasi takana, ja yritti sisäkautta ohitusta. Se ei ihan onnistunut, tuloksena kakkossija."Stens Rubin ei ollut hyvä tänään. Tunsin sen jo pruuvistartissa. Onneksi saimme matkalla ajaa rauhallista vauhtia. Hevonen oli väsynyt maalisuoralla ja tuli ulospäin, niin se on tehnyt joskus aiemminkin. Sisäradalla on paljon materiaalin, ja se on raskas. Näin suurena suosikkina on aina velvollisuus voittaa, onneksi sen pystyimme tekemään", Johan Untersteiner sanoi voittajahaastattelussa.Alessandro Gocciadoron talliin tuli voitto Vincennesissä ja myös Axevallan ensimmäisessä T85-kohteessa. Magnus A Djusen ajama Celiaz kiri takaa komealla spurtilla ykköseksi Diamantstoetissa. Varennen 8-vuotias tytär sai 150 000 kruunua ajalla 13,2a/1640. Ellen Ripley oli keulasta hyvä kakkonen."Tuntui, että kärki on liian kaukana, mutta Celiaz on vahva ja jaksaa mennä, ja se tietää, missä on maali. Tammalla on hieno asenne kilpailemiseen", Magnus A Djuse sanoi.Örjan Kihlström ajoi kolme T85-voittoa. Mr Carnation toi ensimmäisen Klass III -sarjassa. Christoffer Erikssonin valmentama Flocki d'Aurcyn poika kiersi ykköseksi radalta 12.Roger Walmannin Flotilla kilpaili pronssidivisioonassa. Se oli Kihlströmin toinen voittaja. Readly Expressin poika kiri tulisesti ykköseksi ajalla 15,9a/2640. Timo Nurmoksen Keep Gamble sai antautua vähän ennen maalia, mutta oli hyvä kakkonen. Hanna Rexhammarin Money Matters nousi neljänneksi.Kihlströmin kolmas T85-ykkönen tuli Erikssonin valmentamalla Indy Boyllä päätöskohteessa Klass I:ssä. Ens Snapshotin Tanskassa syntynyt poika kiersi päätöskierroksella johtavan rinnalle. Indy Boy paineli helposti ykköseksi ajalla 16,1a/2140."Indy Boy osoitti, että se osaa tulla myös takaa. Se on aina tehnyt vahvoja juoksuja, ja tuntuu, että se on kehittynyt edelleen. Voitto tuli varmasti", Kihlström sanoi.Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattama ja omistama ja Team Melkko&Sorosen valmentama Brionne aloitti kauden 2026 voitolla ennen T85-kohteita ajetussa tammalähdössä. Rikard N Skoglund käänsi 4-vuotiaan Bold Eaglen tyttären kiriin toisesta ulkoa viimeiselä takasuoralla. Brionne paineli kärkeen jo loppukaarteeseen mentäessä ja viiletti ylivoimaiseen voittoon ajalla 17,0a/2140. Janina Soronen hoitaa.Garde Hästarin kasvattama Boutique Garde otti kakkostilan ennen T85-kohteita juostussa volttilähdössä. Björn Goopin ajama Trixtonin poika jäi alussa voltin nelosradalta. Ulf Stenströmerin valmentama Boutique Garde kiri vahvasti toiseksi. Conrad Lugauerin Great Ruler eteni takamatkalta voittoon. Tulos 17,3/2160 kertoo olosuhteiden vaativuudesta.