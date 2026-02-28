Axevallan ravit
Johan Untersteiner on Stens Rubinin valmentaja ja kuski.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Stens Rubin jälleen kultadivisioonan ykkönen

Talven valtias Stens Rubin voitti Axevallan kultadivisioonan Johan Untersteinerin ajamana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Örjan Kihlström
Johan Untersteiner
Axevalla
Stens Rubin

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi