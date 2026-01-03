Stens Rubin jatkoi ykkösellä Jägersrossa, Johan Untersteiner ajoi kuusi Toto85-voittoa

Stens Rubin oli arvottu ykkösradalle. Johan Untersteiner otti johtopaikan varmoin ottein. 10,8-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen mentiin hölkkävauhtia, kierros jäi taakse 14,7-kyydissä. Stens Rubin paineli helposti 150 000 kruunun voittoon ajalla 13,2a/2140. Ykkönen oli Readly Expressin pojan neljäs peräkkäinen. Epsom As seurasi johtavan takaa kakkoseksi."Hevonen tuntuu koko ajan paremmalta, jo pruuvissa oli hyvä fiilis. Epsom As oli kovin vastustaja, kun se meni selkään, niin tilanne oli hyvä. Stens Rubinilla on hyvä itseluottamus, ja se menee kengillä tosi hyvin, siksi sillä voi ajaa myös talvella. Omistajien toinen hevonen Dancer Brodde on taas kesähevonen. Voitto tuli tänään oikein helposti", sanoi Johan Untersteiner neljännen T85-voittonsa jälkeen radan haastattelussa.Vuoden 2024 Suomen Derbyvoittaja Lightning Stride palasi pitkältä tauolta. Se ei alussa pystynyt pitämään Stens Rubinin selkää ysiradalta. Mika Forss ajoi sen lopulta kolmanneksi toisen radan jonoon. Forss käänsi kiriin viimeisen takasuoran alussa. Valjakko eteni näyttävästi jo kärkiparin tuntumaan, mutta tehtävä oli hankala hiljaisen matkavauhdin vuoksi. Heli ja Petri Tarrimaan Lightning Stride oli maalissa seitsemäs ajalla 13,9a/2140.Toto85-kierros käynnistyi Johan Untersteinerin voitolla. Hän ajoi Global Gaietyn voltin ykkösradalta johtopaikalle. Face Time Bourbonin 4-vuotias tytär piti ykköseksi ajalla 15,2/2140. Hanna Lähdekorven Power Of Sand tsemppasi johtavan rinnalta kolmanneksi.Untersteinerin voitolla jatkettiin, hän ajoi Flemming Jensenin valmentaman Glorius Rainin ykköseksi. Donato Hanoverin 8-vuotias tytär meni keulaan ja hallitsi. Voittotulos oli 11,9a/1640."Glorius Rain aloitti uransa meiltä, ja Flemming on vienyt sitä hienosti eteenpäin. Tänään se hölkkäsi keulasta voittoon. Kun tällä ajaa, niin tuntuu, että ajaisi aivan huippuautolla, niin helppoa on meno". Johan Untersteiner sanoi voittajahaastattelussa."Tämä oli Glorius Rainin viimeinen kilpailu. Se siirtyy nyt siitostammaksi. Se astutetaan Face Time Bourbonilla. Meillä syntyy vuosittain 3-5 Rain-varsaa", kasvattaja-omistaja Thomas Lind-Holm kertoi. Glorius Rainin ennätys on 10,2a ja voittosumma 2 691 128 kruunua.Johan Untersteiner ohjasti voiton myös T85-kolmosessa. Carl-Johan Jepson ajoi Specificationin johtopaikalle. Untersteinerin ajama Steady King lähti ykkösradalta ja pääsi keulahevosen taakse. Saku Ankelon hoitama SJ's Caviarin poika sai kiritilaa maalisuoralla ja spurttasi varmasti ykköseksi ajalla 13,0a/1640."Kun sujuu, niin sitten kaikki sujuu. 500 jäljellä tilanne näytti toivottamalta, mutta pääsimme ulos viime hetkillä, tila tuli kuin tilauksesta. Yritin ulos sisäradalta jo alkumatkalla, mutta muut kuskit halusivat pitää meidät pussissa. Steady King on enemmän vahva kuin nopea, mutta nyt olemme ajaneet kaksi lyhyen matkan kisaa", Untersteiner totesi.Matti Ruisma toi Johan Untersteinerille viidennen T85-voiton Klass III:ssa. Brillantissimen 4-vuotias poika paineli keulaan. Untersteinerilla oli helppo työ luotsata Jenna Leskirannan hoitama Matti Ruisma ykköseksi ajalla 14,8a/2140. Garde Hästarin kasvattama Beibi Garde otti varmasti kakkossijan johtavan takaa. Stall Kapten Kidd on Matti Ruisman omistaja. Stall Kapten Kiddin hevoset ovat saaneet nimensä Luleå Hockey -seurassa pelanneiden suomalaisten mukaan. Veli-Matti Ruisman lisäksi ainakin Timo Jutila, Jarmo Myllys ja Juha Nurmi kuuluvat joukkoon."Seurasin alussa Adrianin hevosesta (Godot/Kolgjini). Kun se laukkasi, ja pääsimme siitä ohi, niin paljon oli voitettu. Matti Ruisma tuntui hyvältä jo pruuvistartissa. Kaikki oli hallinnassa, ja voitto ei ollut missään vaiheessa vaarassa. Matti Ruismassa on paljon potentiaalia, sillä on ollut uran alkuvaiheessa pieniä ongelmia, mutta koko ajan se menee teenpäin", Untersteiner sanoi.Toto85-kierros päättyi Johan Untersteinerin juhliin, ykkönen oli hänelle kuudes kuskina ja viides valmentajana. Oman tallin Eminent Kronos nappasi ykkösradalta johtopaikan. Kierros mentiin 13,4-vauhtia. Propulsionin 6-vuotias poika porhalsi helposti ykköseksi ajalla 13,7a/2140."Nyt tuli tehtyä myös oma voittoennätys yhden päivän aikana. Eminent Kronoksella on aina jokin mennyt pieleen aikaisemmin täällä Jägersrossa ajetuissa viidessä startissa, mutta nyt kaikki sujui hienosti. Laitoimme sille erilaiset kengät starttiin, joilla tuli parempi pito, ja avasin korvat varmuuden vuoksi. Olen tutkinut tilastoja, ja olen tällä hetkellä voittanut 15 peräkkäisellä suosikilla 75- tai 85-lähdön", Untersteiner iloitsi.