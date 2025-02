Stens Rubin kullan ykkönen, tähtäin Seinäjoella, Hannu Korvelle nelonen ja kolmonen

Untersteinerin tallin tahdissa mentiin kultadivisioonassa. Peter Untersteiner ajoi Stens Rubinilla takarivin paikalta heti eteenpäin, ja valjakko haki johtopaikan toisella puolikkaalla. 5-vuotias Readly Expressin poika viiletti helposti ykköseksi ajalla 11,9a/2140. High On Pepper veti toisen radan jonoa. Se yritti haastaa johtohevosta, mutta laukka tuli päätöskaarteen lopussa. Hannu Korven Hierro Boko kiri Mika Forssin ajamana porukan perältä hienosti neljänneksi.

”Tiesin, mikä hevonen on ulkopuolella, ja sille oli kunnioitusta. Mutta Stens Rubin on fantastisessa kunnossa. Annoin menoluvan loppukaarteessa, silloin eivät muut pystyneet seuraamaan. Stens Rubinin kevään tähtäin on ensimmäisessä Grupp 1-lähdössä Suomessa huhtikuun lopulla Seinäjoella. Ennen sitä ajamme maaliskuun alussa kultadivisioonan ja sitten sen jälkeen kultafinaalin maaliskuun lopulla Solvallassa”, Peter Untersteiner sanoi.

”High On Pepper ei ollut tänään parhaimmillaan. Tunsin jo kierroksen juoksun jälkeen, ettei tuttua painetta ollut”, Jorma Kontio selvitti. Melkko&Sorosen tallin hevosilla on ollut vatsojen kanssa ongelmia, ja neljä hevosta jäi pois keskiviikkona Solvallasta.

Solvallan lauantai alkoi 3-vuotiaiden tammojen Margareta-sarjalla. Peter Untersteiner ajoi Precious Steelin (Muscle Hill) päättäväisesti johtoon, avauspuolikas oli 11,2. Precious Steel oli vakuuttava ja paineli voittoon ajalla 16,5a/2140. Millenium U.M. (Don Fanucci Zet) kiri takaa vahvasti kakkoseksi.

Timo Nurmoksen valmentama Tactical Lady (Tactical Landing) paineli keulaan 4-vuotiaiden tammojen Margareta-sarjassa. Ulf Ohlsson onnistui lähtökiihdytyksessä hienosti ja sai Hannu Korven One Lady Bokon (Tactical Landing) johtavan taakse. Jorma Kontion ajama Tactical Lady piti paikkansa tiukassa voittotaistossa ja vei 300 000 kruunua ennen Mellby Minervaa (Maharajah).

One Lady Boko jäi hyvävoimaisena vaille kiritilaa, mutta kotiin viemisinä oli kolmossija ja 80 000 kruunua. Kun Hierro Boko sai 25 000 kruunua, Hannu Korven tallin tienestit nousivat yli 100 000 kruunun.

”Tactical Lady on tosi lahjakas tamma. Tänään se oli ehkä vähän liian pirteä keulassa. Lopussa oli tiukkaa, enkä tiennyt, voitimmeko, mutta pieni fiilis oli, että olimme ykkösiä”, Kontio sanoi.

Mattias Djusen valmentama Ogden Boko (Wishing Stone) jatkoi voittotahdissa 4-vuotiaiden oriiden/ruunien Margareta-sarjassa. Magnus A Djuse ajoi sen johtopaikalta 300 000 kruunun voittoon ennen Slivovitz Loveria (Gotland). Ogden Boko on kilpaillut kuusi kertaa ja voittanut jokaisen lähdön.

Stefan Melanderin valmentama Decision Maker oli suursuosikki hopeadivisioonassa ja vei johtopaikalta voiton Magnus A Djusen ajamana. Untersteinerin tallin kolmas voitto tuli 75-kakkosessa Klass II:ssa. Peter Untersteinerin ajama ja Sonja Huovilan hoitama Le Roi Mearas jätti johtopaikalta muut helposti taakseen.

Matias Koskelan valmentama Makalu Doc voitti Klass I-finaalin johtopaikalta Ulf Ohlssonin ajamana, ykkönen oli 250 000 kruunua. Petri Salmelan Staro Royal Mark kiersi rinnalle kierros jäljellä ja otti Mika Forssin ajamana kakkossijan.

”Nyt Makalu Doc näytti, kuinka hyvä hevonen se on. Olemme treenanneet sitä ihan tavallisesti, ja hevonen on kehittynyt jokaisessa startissa. Nyt toivotaan, että vauhti vain kovenee, kun mennään kohti kesää”, Heikki ja Jarno Koskela iloitsivat.

Carl Johan Jepsonin ajama ja Beata Perssonin valmentama Kaffeåchampagne karautti Tammadivisioonafinaalissa keulaan kierros jäljelle. Se piti paikkansa varmasti maaliin saakka. Jonna Irrin Full Speed Forward tsemppasi viidenneksi. Djusen tallin Tretiak kiri väkevästi voittoon Klass II-finaalissa, vaikka takasuoralla näytti, ettei kirivaihdetta löydy. Magnus A Djuse ajoi. Neymar Boko tarjosi hyvän vastuksen.

Djusen tallin kolmas voitto tuli Diamantstoetissa. Magnus A Djusen ajama Nephtys Boko porhalsi keulasta helposti ykköseksi. Veikko Haapakankaan valmentama Chanel Trio pääsi sisäkautta pujahtamaan kakkoseksi. Pakkasen tallin Lake’s Diana pinnisti takaa kuudenneksi.

Untersteinerin tallin neljäs voitto oli tosiasia 75-pelin päätöskohteessa pronssifinaalissa. Peter Untersteiner ajoi Boscha Diablon keulaan. Sen jälkeen ei voittajasta ollut epäselvyyttä. Ykkönen tuli kovalla ajalla 11,8a/2140. Marko Korven Jax Journey sijoittui viidenneksi.

”Neljä voittoa ja myös muita hienoja sijoituksia. Aivan uskomaton päivä. Tämä on tosi hauskaa, kun tällaista tapahtuu. Uskon, että Boscha Diablo menee vielä pitkälle”, Peter Untersteiner sanoi.

Kolmivuotiaiden oriiden/ruunien Margareta-sarja ajettiin ravien viimeisenä lähtönä. David Perssonin valmentama Nightlife In (Day Or Night In) kiersi johtohevosen rinnalle ja siitä voittoon Carl Johan Jepsonin ajamana.

Romme ja Halmstad olivat perjantain Xpress-radat. Magnus A Djuse ajoi Matti Nisosen valmentaman Mozart B.R:n keulaan lähtökiihdytyksessä 65-päätöskohteessa Rommessa. Readly Expressin 5-vuotias poika veti reipasta vauhtia koko matkan ja johti selvästi. Einari Vidgren Oy:n Mozart B.R. porhalsi ylivoimaiseen voittoon ajalla 13,1a/1640. Marko Korven valmentama Gourmet Brodde kiri kakkoseksi ja Tuomas Pakkasen J.J.Dragon kolmanneksi.

”Mozart B.R. meni helpontuntuisesti keulassa. En ollut huolestunut, vaikka vauhti oli reipasta. Suoritus oli tosi hyvä”, Magnus A Djuse kertoi.

Petri Puron kasvattama ja P.P. Träning AB:n ja Debaser Oy:n omistama Green Crowe aloitti uransa voitolla Halmstadissa perjantaina. Valmentaja Gustav Johansson ajoi 4-vuotiaan Fabulous Woodin pojan helposti ykköseksi ajalla 18,8/2140. Green Crowe nousi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja painui keulaan viimeisellä takasuoralla.

Bodenissa ajettiin lounasravit perjantaina. Kimmo Nurmoksen Mimmi Model toi voiton Suomeen. Kari Alapekkala ajoi Mimmi Modellin johtohevosen taakse. Kadett C.D:n tytär lähti kiriin takasuoralla ja paineli varmasti ykköseksi ajalla 14,8a/1640. Sweet Gold ja MAS Gunnar varmistivat kolmoisvoiton Suomeen, kun Victory Vulcanus hylättiin.

”Mimmi Model viihtyy, kun ajetaan tiheään kilpaa. Olen tosi iloinen, kun se menee nyt näin hyvin. Se on vähän omansalainen luonteeltaan”, Kimmo Nurmos kertoi.

Marko Korven valmentama ja Elisa Korhosen hoitama James Journey on ehtinyt jo 6-vuotiaaksi. Se juoksi 2-vuotiaana (2021) yhden startin. Sen jälkeen oli kolme vuotta, jolloin ruuna ei kilpaillut. James Journey palasi takaisin kilparadoille tämän vuoden tammikuussa. Uran avausvoitto tuli torstaina Eskilstunan lounasraveissa.