Stens Rubinille jälleen kultadivisioonan voitto – "Se taisteli hienosti"

Stens Rubin lähti suursuosikkina kultadivisioonaan. 5-vuotias Readly Expressin poika on todella nopea, ja se ampaisi kakkosradalta keulapaikalle. Johan Untersteiner ajoi avauskierroksen 11,1-vauhtia. Stens Rubin ei antanut muille mitään mahdollisuuksia, vaan viiletti 150 000 kruunun voittoon ajalla 11,0a/1640, ykkönen oli kolmas peräkkäinen. Joe Dalton seurasi johtavan takaa kakkoseksi."Saimme vähän taistella alussa johtopaikasta, ja Jepson piti rinnalla menon reippaana. Mutta Stens Rubin piti vauhtinsa hyvin loppuun saakka. Hevonen taisteli hienosti, ja voitto tuli varmasti. Se on parantanut koko ajan myös tällä kaudella. Jatkamme kilpailemista talvikaudella", Johan Untersteiner sanoi voittajahaastattelussa. Stens Rubin on tänä vuonna kilpailut 12 kertaa ja voittanut kahdeksan lähtöä.Toto85-pelin vaihto nousi jackpotin myötä 118 miljoonaan kruunuun (10,2 miljoonaa euroa). Avauskohteessa saatiin heti yllätys, kun Eric Martinssonin valmentama Ken's Queen kiri johtavan takaa ykköseksi Carl Johan Jepsonin ajamana. Ken Warkentinin 4-vuotiaan pojan peliprosentti oli 3."Tänään Ken's Queeniltä vedettiin ensimmäisen kerran korvahuput, sekin varmaan toi lisävaihteen. 200 metriä ennen maalia pulssini nousi, kun Jepson käänsi kiriin", Malin Martinsson kertoi.Suomalaisomistajien Captain Kronos juoksi Klass I vastaan hopeadivisioona -lähdössä. Se kiersi alun kolmatta rataa, pääsi sitten toiseen pariin ulos, muttei pystynyt kärkitaistoon. Stefan Perssonin ajama Funny Money kiersi toisella puolikkaalla kärkeen ja voitti niukasti ennen Dats Torea. Maalintuloa tutkittiin pitkään, kun Funny Money painui sisällepäin ja laukkasi, mutta ne tapahtuvat tulivat maaliintulon jälkeen. Hanna Lähdekorven Global Flashback oli 11. ja Steady Victory 10.Katmandu Mearas toi Untersteinerin tallille kolmannen 85-voiton päätöskohteessa. Se punnersi Johan Untersteinerin ajamana johtavan rinnalta ykköseksi. Hanna Lähdekorpi tarjosi That's So Spicylle tarkan juoksun, ja Anne Siljamäen ja Holm Hästgårdenin kasvattama Maharajahin poika kiri terävästi kakkoseksi.Mika Forssin iltapäivä alkoi voitolla ennen 85-kohteita. Linda Tovekin ja Markus Forssin valmennustallin Loucalove Beaufour nappasi voltin sisäradalta keulat. Mika Forss ajoi tasaista 16-vauhtia, ja Ready Cashin 4-vuotias poika viiletti helppoon voittoon ajalla 14,9/2640. Markus Forss oli ajanut kaksi aiempaa voittoa. Hanna Lähdekorven Winer Sängerknabe sinnitteli kolmanneksi.Kaksivuotislähtö aloitti Halmstadin ravit. Robert Berghin Deer Hunter (Bird Parker) kiri toisesta ulkoa voittoon ajalla 15,0a/2140, joka on rataennätys. Deer Hunter on kilpaillut kolme kertaa ja voittanut jokaisen startin rataennätyksellä. Kaksi ensimmäistä ykköstä tuli kotiradalta Åbystä.