Stoletheshow oli Oslo Grand Prixin valtias

Voitto ratkesi lähtökiihdytyksessä. Stoletheshow ampaisi ylivoimaista vauhtia keulaan. San Moteur laukkasi. Avauspuolikas jäi taakse 09,3-tempossa. Kierros mentiin 10,6. Cokstile lähti kiertämään aikaisin kolmatta rataa, mutta paikkaa toiselta radalta ei löytynyt, ja juoksu meni pieleen.

Stoletheshow jätti muut, kun kaarruttiin maalisuoralle. Se voitti ylivoimaisesti ajalla 10,4a/2100m. Björn Goopin San Moteur teki uskomattoman juoksun. Se pujotteli lopulta sisäkautta kakkoseksi. Cicero T.G. kiri kolmanneksi. Upstate Face laukkasi viimeisellä takasuoralla. Bengurion Jetin kiri katkesi. Admiral As nousi viidenneksi.

”Tämä on ehdottomasti suurin voittoni. Oslo Grand Prix on Norjan suurin kilpailu, ja on elämys voittaa se. Stoletheshow on uskomattoman hieno kilpahevonen, sillä on hyvä asenna ja tekniikka. Alun kiihdytys ratkesi 20 metrin matkalla, kiitos hevosen juoksutekniikan. Lähdin ajamaan jo loppusuoran alussa, kun ajattelin Gocciodoron (Bengurion Jet) kirivän lähelle. Maalissa tuntui todella hyvältä”, Frode kertoi.

Alm Svartens Äreslöpin voittaja palkittiin 250 000 kruunulla. Suomenhevoset olivat nopeimpia lähtökiihdytyksessä. Iikka Nurmonen piti sisäradalta johtopaikan Stallonella. Tapio Perttusen Uljas Suomalainen lähti myös kovaa ja tuli rinnalle. Avauspuolikas mentiin 20,3.

Gunnar Melander ajoi Månlykke A.M:n johtohevosen rinnalle avauspuolikkaan täyttyessä. Takasuoralla Ulsrud Tea rynnisti hurjalla spurtilla Stallonen vierelle. Mutta Månlykkellä oli vielä voimia. Se lähti uudelleen, eteni ykköseksi ja veti Bellfaksin kakkoseksi. Stallone oli hyvä kolmas ajalla 20,7a. Uljas Suomalainen kiri viidenneksi tuloksella 21,0a. Månlykken voittoaika oli 20,6a/1609m.

”Olen huojentunut, että voitimme. Ihmiset eivät pidä siitä, jos häiritsemme muita tai häviää suosikkina. Minulla on onneksi henkinen valmentaja, joka auttaa kestämään kritiikin. Tänään saimme hyvän lähdön. Kun Ulsrud tuli kovaa rinnalle, hoin vain itselleni, katso, että on tilaa lähteä kiriin. Ja Månlykke tuli vahvasti. Tunne oli loppusuoralla hieno”, Melander kertoi.

Sunnuntain Toto75-kierros alkoi suomalaisittain hienosti, Tapio Perttusen Unique Creation nappasi 70 000 kruunun kakkossijan stayerlähdössä. Magnus Teien Gundersen ajoi päättäväisesti Elegant Iman keulaan ja vielä uudelleen johtoon, kun Frodo S kävi välillä kärkipaikalla. Elegant Ima veti tasaista 16-vauhtia ja piti 150 000 kruunun voittoon ajalla 14,7/3160m. Perttunen käänsi maalisuoralla kiriin Unique Creationin, joka juoksi viidentenä toisessa jonossa juosseen. Norjassa syntynyt ruuna spurttasi terävästi kakkoseksi, eikä voittokaan jäänyt kauaksi.

”Elegant Ima oli 3-vuotiaana fantastinen, 4-vuotiskaudella oli ongelmia. Nyt se on taas oma lahjakas itsensä. Iso etu on, että se jaksaa mennä kolme kilometriä”, valmentaja Geir Vegard Gundersen kertoi.

Nelivuotiaiden Europamatch-kisan suosikki Asteroid piti sisäradalta johtopaikan. Adrian Kolgjinin Aquarius Face lähti etenemään kolmatta rataa pitkin jo kierros ennen maalia. Se jyskytti väkevästi maaliin saakka ja meni ykköseksi. Type A kesti johtavan rinnalta kakkoseksi. Asteroidilla ei ollut paras päivä, se taipui kolmanneksi. Veli-Pekka Toivasen ajama Nineeleven juoksi johtavan takana ja oli maalissa seitsemäs.

Tammaeliitti oli nimetty Trond Anderssenin muistoajoksi. Fredrik Wallinin kova tamma Sayonara piti sisäradalta johtopaikan. Kali Smart prässäsi, avauspuolikas 07,2, ja kierros 09,4. Björn Goopin ajama Sayonara oli urhea ja pinnisti ykköseksi ajalla 09,9a/1609m. Zeudi Amg kiri rinnalle, mutta jäi maalikuvassa kakkoseksi. Roni Paldanin valmentama Greta Sisu eteni takaa Mika Forssin ajamana hyvin neljänneksi, ennätys parani koviin lukemiin 10,5a.

Bo Westergaardin ajama Glide For The Win voitti johtopaikalta Diamantstoetin. Jonna Irrin Isabel B.R. nousi takamatkalta seitsemänneksi ajalla 15,2/2160m.

Hannu Korven Light Up ravasi päätöslähdössä neljänneksi ennätystuloksella 13,5a/1609m. Calhoun vei Hamren talliin voiton.

