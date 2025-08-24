Sugar Packet tammavarsoista paras Mohawk Parkissa, Bingo Night kakkonen

Woodbine Mohawk Parkin Peaceful Way lauantai-iltana oli 385 000 Kanadan dollarin palkintopotilla viikon suurin lähtö 2-vuotiaille tammoille. Oreille ja ruunille maksettiin William Wellwood Memorialissa vielä enemmän, 485 000 CAD.Luc Blaisin valmentama Shimmering Hanover (Captain Corey) johti Peaceful Way -lähtöä loppukaarteeseen, jossa Jody Jamieson hurautti Sugar Packetin (Six Pack) keulaan. Sen perässä Bingo Night (Green Manalishi) teki vielä isomman koukkauksen vapaalle kirikaistalle.Sugar Packet irtosi muista yli viiden mitan päähän. Bingo Night kamppaili kakkosesta niin ankarasti Shimmering Hanoverin kanssa, että niiden kärrytkin osuivat yhteen. Sugar Packetin voittoaika oli 10,6. Bingo Night pinnisti kakkoseksi ajalla 11,2 ja Shimmering Hanover oli kolmas tuloksella 11,3.Valmentaja Bob MacIntosh kertoi, ettei Sugar Packet ollut viime viikolla lainkaan niin hyvä kuin nyt, kun se oli päässyt viettämään viikon kotitallissa. Hän kuvaili, kuinka heidän kimppatallinsa ostaa huutokaupoista edullisia varsoja ja on menestynyt niillä “mukavasti”.MacIntosh voitti Peaceful Wayn myös viime vuonna Monalishilla (Green Manalishi). Se maksoi Harrisburgissa 28 000 USD, ja Sugar Packet hankittiin viime syksynä Lexingtonista 11 000 dollarin hintaan. Sen voittosumma on nyt 315 041 CAD (227 442 USD, jolla se on 2-vuotiaiden rahatilaston kolmas).Startteja on 7, joista sijat 3-3-0. Sugar Packet vietti heinäkuusta elokuun puoleen väliin Meadowlandsissa, jossa se juoksi New Jersey Sire Stakes -lähtöjä ja oli finaalin kakkonen.Wellwood Memorialin suosikiksi pelattiin Åke Svanstedtin tallin Magic Punk (Wishing Stone), jota ajoi Dexter Dunn. Scott Zeron kannusti toisen karsintavoittajan Ardonnen (Tactical Landing) johtoon puolimatkassa ja piti kahden mitan raon muihin koko loppumatkan. Voittoaika oli 10,1. Magic Punk kiri toiseksi ajalla 10,4 ja Strobe Lite (Alarm Detector) oli kolmas ajalla 10,5.Ardonne nousi 256 300 USD ansiolla 2-vuotiaiden ansiotilaston kärkeen. Sillä on 6 startista 2 voittoa ja 3 kakkossijaa.Scott Zeron kertoi voiton olevan suuri riemu ja suuri helpotus. Ardonnea nimittäin valmentaa hänen tyttöystävänsä Megan Scran, joka oli sanonut, että Zeronin pitää lisätä tehtävälistalleen myös suurvoitto hänen valmentamallaan hevosella.“Pidin sitä hiukan korkealentoisena ajatuksena, koska hänellä on valmennuksessa vain neljä varsaa, joista yksi on tämä. Mutta sen suoritus oli loistava”, Zeron ihasteli.Perjantaina Mohawk Parkissa ajettiin 3-vuotiaiden ja vanhempien ravurien Maple Leaf Trotin karsinnat. Marcus Melanderin tallin 9-vuotias Aetos Kronos (Bold Eagle) ohjissaan Dexter Dunn voitti omansa Kanadan ennätysajalla 1:49.4 (08,2). Toisen vei Ron Burken Lexus Kody (Archangel) Yannick Gingrasin ajamana. Se ja puoli mittaa hävinnyt kakkonen Periculumin (Muscle Hill) saivat tuloksen 09,0.Suomalaisomistajilla oli hieno viikko “ison veden toisella puolella”. Marcus Melanderin valmentama 2-vuotias ori Zephyr Kemp (Calgary Games) voitti maanantaina 30 000 dollarin Kentucky Commonwealth –sarjan Red Milella. Voittoaika oli 11,2.Zephyr Kempin omistajat ovat Kemppi Stables, Suojalampi Stable, Sjoblom Racing ja Peter Weisbergin Pcw Racing, joka osti 3 miljoonalla kruunulla Solvalla Yearling Salen kalleimman varsan Oil Jack (Ready Cash). Zephyr Kempin 6-vuotias veli Capricious One (Cantab Hall) otti voiton Tioga Downsissa lauantaina.Keskiviikkona Matts Sjöblom ja kumppanit saivat Commonwealth-kakkosen 2-vuotiaalla tammalla Zaheera (Gimpanzee), joka meni 10,9. Noel Daley valmentaa ja Andy McCarthy ajoi. Samanikäinen tamma Carve (Captain Corey) oli kolmas 80 000 dollarin Kentucky Championship Series -lähdössä, jossa koko kärkikolmikko Leading Lady (Walner), Jailbird Jog (Tactical Landing) ja Carve saivat ajan 10,9.Lauantaina Marcus Melanderin tallin suomalaisomistaja AMG Stablelle tuli Scioto Downsista 2-vuotiaiden tammojen Ohio Sires Stakes –voitto. Mike Wilderin ajama Setyoursightshigh (In Range) piti päänmitan eroa Demonic Nikoon (In Range), molemmille tulos 11,8. Ykköspalkinto oli 25 000 USD. Tamma on rahatilaston kakkonen 240 000 dollarilla. Sillä on 6 kilpailusta 5 voittoa ja kakkonen.In Range (Bar Hopping) oli isänä kolmelle kuudesta OHSS-voittajasta, ja sen jälkeläiset ottivat kaksi kaksoivoittoa. Kaksivuotiaiden ravurein isäoritilaston kärki on Chapter Seven 1,4 miljoonaa, In Range 1,2 miljoonaa ja Captain Corey 1,1 miljoonaa dollaria.Sjoblom Racingin huippupeitsari Captain Albano (Captaintreacherous) nouti suursuosikkina Kane Pacen 50 000 taalan ykkösen lauantaina Batavia Downsin puolen mailin radalta. Tyler Buter ajoi Daleyn tallin oria. Voittoaika oli 08,5.Niko Kärnä ohjasti kakkosen ravuriruunalla Seismic Step (Chapter Seven). Sen aika oli 12,8. Toinen Kärnän ajokki oli samanikäinen ruuna Seven Layer (Chapter Seven). Se tuli maaliin kolmantena ajalla 13,5. Myös niiden omistajakimppoihin kuuluu Sjoblom Racing.Tästä Standardbred Canadan juttuun Mohawk Parkin lauantain kisoista.