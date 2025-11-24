Suomalaishevosia Big Noon-Pokalenissa lauantaina – "Fiilikset ovat ihan mahtavat, olen kerran aikaisemmin ajanut Solvallassa"

Iltapäivän suurin ykkönen 300 000 kruunua maksetaan 3-4-vuotiaiden Big Noon Pokalenissa. Markku Niemisen valmentama Make Cash (Maharajah) ja Jari Kinnusen Shackhills Gambler (Jontte Boy) matkaavat Suomesta. Kaksikko otti viimeksi yhteen Kasvattajakruunussa, Make Cash voitti, Shackhills Gambler oli kolmonen. Mika Forssin ajama Make Cash lähtee voltin kuutoselta ja Tuukka Variksen Shackhills Gambler sen viereltä.Nelivuotiaat starttaavat mailin volttiin 20 metrin takamatkalta. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama ja Ville Karhulahden valmentama Currency Artist (Royalty For Life) voitti kisan viime vuonna 3-vuotiaana ajalla 12,3/1640. Nyt se yrittää samaa takamatkalta. Daniel Redénillä on kovat hevoset, Jay Jay Zet (Propulsion) paalulla ja Izod Zet (Propulsion) takamatkalla."Fiilikset ovat ihan mahtavat, olen kerran aikaisemmin ajanut Solvallassa, se oli vuonna 2021 joulunaikaan Juniorchans-finaalissa, olin silloin 16-vuotias. Kovin montaa 16-vuotiasta ei ole Ruotsissa ajanut, se on niin säädeltyä siellä, eivätkä lähdöt ole pelikohteita", Tuukka Varis muisteli."Olen silmäillyt lauantain lähtölistaa. Odotin ehkä vielä kovempia hevosia paalulle, mutta toki jo mukana olevista on odotettavissa vastusta. Make Cash on varmasti yksi kovista, viimeksi se oli parempi kuin Shackhills Gambler, joten parastaan pitää hevosen suorittaa, jotta lähdössä menestytään.""Ruotsissa kausi on pitkällä, ja ihan absoluuttiset huiput ovat jo tauolla. Tämä lähtö osui meille sopivaan kohtaan. Shackhills Gamblerin kuntokäyrä on kolmessa viime startissa ollut todella hyvä, vaikka koko loppusyksy on ollut tosi hieno. Kymenlaakso-ajossa ja Kasvattajakruunussa ruutia oli hyvin. Mielenkiintoista on lähteä ajamaan. Takamatkalla on kovia 4-vuotiaita, mutta kyllä matka ja lähetystapa suosivat paaluhevosia.""Shackhills Gambler on Suomen volttilähdöissä lähtenyt aika lailla hyvin, Kymenlaaksossa olimme volttilähdöissä. Täytyy toki tunnustaa, että minulla on Ruotsin juoksulankalähetys tutumpi kuin hevoselle, olen ajanut niitä jonkin verran Pohjois-Ruotsissa. Mutta kummalleen se ei ole mikään leipäheittolaji. Olin iloinen, että saimme ulomman juoksuradan, siitä saa kiihdyttää omassa rauhassa.""Toivotaan, että nuori hevonen ottaa laivamatkan hyvin, se on sille uusi asia. Hyvin fiiliksin lähdemme, iloinen juttu on, että pääsee kokemaan jo tällaisen reissun. Olen ymmärtänyt, että tämä on hevosen kauden viimeinen lähtö ja samalla Jarin ja minun yhteistyölle kiva kruunu kauden loppuun Ruotsin matkan muodossa. Ykköspalkinto on ihan kilpailukykyinen."Aripekka Pakkasen valmentama Hotshot Luca voitti Big Noon-Pokalenin 2017 Erik Adielssonin ajamana. Martti Keskisen valmentama Silver Legacy otti ykkösen 1998 Jorma Kontion ohjastamana. Olof Perssonin Cap Nibs voitti ensimmäisen Big Noon-Pokalenin, joka ajettiin 1964.Solvallan lauantain lähtölistat ST:n sivuilta