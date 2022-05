Suomalaishoitajien hevoset voittivat Sweden Cupin karsinnat - finaalin lähtöradat valittu

Sweden Cupin ensimmäisen karsinta sujui saksalaiskomennossa. Dion Tesselaar latasi Officer Stephenin keulaan. Valjakko jätti muut helposti taakseen ja viiletti 100 000 kruunun voittoon ajalla 10,4a/1640m. Lucifer Lane seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Milliondollarrhyme kiri kolmanneksi ja finaaliin. Greta Sisu oli kovassa seurassa sisäratajuoksun jälkeen viides.

”Officer Stephen on tosi hyvä kilpahevonen, nopea alussa ja nopea lopussa. Tänään se teki vielä paremman esityksen kuin Kööpenhaminassa. Kaksi hiittiä samana päivänä ei ole ongelma, vaikkei niin aiemmin ole ajettu. Tämä on fantastinen paikka, paljon yleisöä. Olen ajanut Elitloppetissa myös aiemmin ja aina tänne on yhtä hienoa tulla”, Tesselaar sanoi.

Keulavoittaja saatiin myös toisessa karsinnassa. Alessandro Gocciadoro latasi Bepi Billä ryminällä kuutosradalta ja keulaan. Olli Koivunen pakitteli Jason’s Camdenin porukan hännille. Bepi Bi hallitsi ja voitti helposti ajalla 10,7a/1640m. Diamanten kiri toisesta ulkoa kakkoseksi ja Dwayne Zet sen perässä kolmanneksi. Matias Salon valmentama Jason’s Camden kiri kovaa ja oli kuudes maalissa.

”Bepi Bi lähti tosi kovaa ja tuntui tosi hyvältä koko matkan. Saan hyvän lähtöradan finaaliin ja yritän myös siinä keulaan. Voitin Sweden Cupin 2018 Arazi Bokolla, meillä on hyvät mahdollisuudet voittoon myös Bepi Bin kanssa”, Gocciadoro kertoi.

Johtopaikka oli voitonavain myös kolmannessa karsinnassa. Christoffer Eriksson ajoi Usain Töllin keulapaikalle. Santtu Raitala halusi Global Withdrawlila Usain Töllin selän ja päästi Erikssonin johtoon. Usain Töll sai mennä rauhallista vauhtia. Se irtosi lopussa vakuuttavasti muista ja voitti ajalla 11,3a/1640m. Floris Baldwin kiri kakkoseksi, Beartime ja Matias Salon Global Withdrawl taistelivat tiukasti viimeisestä finaalipaikasta. Beartime oli niukasti parempi.

”Sain alussa pidettyä From The Minen ulkopuolelle, sen jälkeen saimme lasketella keulaan. Rauhallisen matkavauhdin jälkeen, voitto tuli helposti. Voimia jäi finaaliin”, Eriksson sanoi.