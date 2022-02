Suomalaisille kakkossijoja 75-kierroksella, Melanderin talliin jättipalkinto

Winter Trotissa lähdettiin vauhdilla. Milligan’s School painui kärkeen ja torjui Selmer I.H:n rynnistyksen. Ble du Gers kiersi alkumatkan kolmatta rataa ja eteni johtohevosen rinnalle. Ulf Erikssonin ajama Milligan’s School piti ykköseksi ajalla 13,7a/2640m. Frode Hamren valmentama Stoletheshow kiri tuulispäänä kakkoseksi. Sen tallikaveri Ble du Gers taisteli hyvin ja oli tasaisessa maaliintulossa kolmas.

”Milligan’s School on aina iloinen ja pirteä kotona. Se on todellinen kilpailija, joka on juossut neljä vuotta aivan mahtavasti. Ajatus oli lähteä Ranskaan sen kanssa, mutta hyvältä tuntuu voittaa täällä keskellä talvea puoli miljoonaa kruunua”, Melanderin puoliso Catarina Lundström kertoi.

”Milligan’s School viihtyy Bergsåkerissa. Se on voittanut kaksi kertaa Sundsvall Open Trotin täällä. Hevonen tuntui hyvältä auton takana, ja tavoite oli pitää Ble du Gers takana alkumatkalla. Milligan ei tuntunut ihan samanlaiselta kuin kesällä, mutta piti ykköseksi. Serkku Örjan (Kihlström ajoi Stoletheshow’ta) yritti tulla ulkoa ohi, mutta tänään se ei onnistunut. Olen todella kiitollinen, että saan ajaa tällaisella hevosella”, Eriksson kertoi.

Suomalaismenestys alkoi heti 75-pelin avauskohteessa. Mika Forss tarjosi tarkan juoksun Delighful Momentille. Lähtöradalta 10 hän luovi ruunan kolmanneksi sisäradalle. Päätöskierrokselle lähdettäessä Robert Bergh nosti Correct W.F:n toisen jonon vetäjäksi, ja Delightful Moment matkasi johtohevosen perässä. Henrik Svensson kannusti Ellis Priden ykköseksi toisesta ulkoa ajalla 14,1/2140m. Isto Kuisman Delightful Moment sai myöhään kiritilaa ja kiri terävästi 55 000 kruunun kakkossijalle ajalla 14,2. Myös 75-finaalipaikka tuli melko varmasti. STL-finaalit juostaan Solvallassa maaliskuun lopulla.

Claes Sjöströmin Bank Blow johti kakkoskohdetta. Se haparoi maalisuoralla, mutta löysi menovaihteen uudelleen ja pinkoi ykköseksi ajalla 14,3a/2140m. Special Topmodel ja Izor Sisu jäivät sijoille yhdeksän ja kymmenen.

Kolmoskohteessa nähtiin huikea voittokampailu. Phoenix Photo ja Eddy West kirivät rintarinnan kolmatta ja neljättä rataa maalisuoralla. Örjan Kihlströmin ajama Phoenix Photo juoksi lähes koko matkan kolmatta rataa ja oli niukasti parempi. Molemmat hevoset olivat loistavia. Svante Ericsson on hopeadivisioonan voittajan valmentaja.

”Eka kurvin pääsin ajamaan toista rataa, sen jälkeen kolmatta. Svante sanoi, että hevonen ravaa nyt kurvit paremmin. Maalisuoralla se kontrasi hyvin Eddy Westille”, Kihlström sanoi.

Jos teki Phoenix Photo uskomattoman esityksen, niin sellaisen teki myös Readly Expressin sisko Fabulous Pellini Diamantstoetissa. Daniel Wäjerstenin ajama tamma menetti hyväksytyssä lähdössä asemansa, ja Wäjersten pakitti sen viimeiseksi. Pahin vastustaja Quarcia painui viimeisellä takasuoralla keulaan. Fabulous Pellini eteni kolmannen radan jonossa, ja Wäjersten käänsi sen jo neljännelle. Maalisuoralla Fabulous Pelini sai turbovaihteen ja kiri ykköseksi ajalla 14,5/2160m. Quarcia piti kakkoseksi.

”Paljon meni pieleen lähdössä, kun Fabulous Pellini alkoi käymään kuumana. Jatkossa täytyy varmaan lakata ajamasta volttilähtöjä. Hevonen ei ole hankala, se vain haluaa mennä eteenpäin. Nyt se näytti, että se pystyy kantamaan suvun paineet. Sillä on tosi iso kapasiteetti”, Wäjersten sanoi.

Alf Jonssons lopp oli kylmäveristen avoin lähtö ja 75-vitonen. Bellfaks oli suursuosikki ja vakuuttava voittaja. Jan-Olov Persson ajoi Bellfaksin keulaan avauspuolikkaan jälkeen ja paineli ykköseksi ajalla 23,4a/2140m. Norjalainen Troll Solen kiri kakkoseksi.

Pronssidivisioonassa näytti pitkään, että saadaan suomalaisvoitto. Mika Forss ajoi Djokovicin johtopaikalle. Kun matkana oli kolme kilometriä, Forss sai ajaa matkalla 1.18-vauhtia. Takana vaaninut Devs Definitif nousi maalisuoran alussa rinnalle ja puristi Magnus A Djusen ajamana ykköseksi. Matti Nisosen Djokovic tarjosi hyvän vastuksen ja sai kakkossijasta 55 000 kruunua.

”3100 on aivan erilainen lähtö kuin lyhyemmät matkat. Djokovic ei vastannut voittajalle, kuten olisin halunnut, mutta teki joka tapauksessa hyvän juoksun. Yksi vain oli parempi tänään”, Forss totesi.

Suomalaismenestystä saatiin myös Ranskassa Agenissa. Antti Ojanperän kipparoiman Talli Patongin Sobel Conway kiri sisäratajuoksun jälkeen terävästi kolmanneksi valmentajansa Philippe Daugeardin ajamana. Palkintokassa karttui 5 320 eurolla. Gwendolo Bello viiletti keulasta ykköseksi.