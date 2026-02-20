Ravit Ranska ja Ruotsi
Ker Miel voitti Toulousessa.Kuva: Ecurie Sassier Facebook
Ulkomaat

Suomalaisille voittoja torstaina Ranskasta ja Ruotsista

Fincumet Groupin ja Team Ojanperän omistama Ker MIel ravasi voiton Toulousessa. Tuomas Pakkasen valmentama Jopp oli ykkönen Gävlessä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mika Forss
Tuomas Pakkanen
Toulouse
Jopp
Marc Sassier
Ker Miel

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi