Suomalaisille voittoja torstaina Ranskasta ja Ruotsista

Marc Sassierin valmentama ja Alan Gendrotin ajama Ker Miel kilpaili 6-vuotiaiden Prix Vincennes -lähdössä Toulousessa. Ker Miel haki alkumatkalla ensin johtopaikan ja juoksi sen jälkeen keulahevosen takana. Gendrot käänsi Ranskassa syntyneen Cristal Moneyn pojan kiriin maalisuoralla. Ker Miel eteni niukasti ykköseksi ja vei 10 800 euron voiton ajalla 17,9/2750.Ker Miel on startannut tänä vuonna kolme kertaa, ennen torstain ykköstä se oli ottanut kakkosen ja kolmosen. Ker Miel kilpaili uran alkuvuodet Suomessa Antti Ojanperän valmennuksessa. Se siirtyi Ranskaan kesällä 2024.Gävlessä ajettiin torstain lounasravit. Elina ja Tuomas Pakkasen Jopp oli suomalaisvoittaja. Mika Forss joutui alkumatkan ajamaan kolmatta rataa, ja Jopp eteni toisen radan vetäjäksi. Lopullinen juoksupaikka oli toisessa parissa ulkona. Jopp sai kiritilaa maalisuoran alussa ja spurttasi niukasti ykköseksi ajalla 14,0a/2140. Voitto oli Orlando Vicin pojan uran 12."Minulla oli maalissa pieni fiilis, että olimme ykkösiä, mutta tiukkaa oli. En halunnut osallistua alun kovaan ajoon, mutta sitten ajoin eteenpäin. Olin tyytyväinen, kun Oskar (Timotejs Megabyte/Kylin Blom) kiersi sitten eteemme. 300 jäljellä oli tunne, että ehdimme korkealle, kun vain saamme tilaa. Jopp on oikein hyvä kilpahevonen", Forss sanoi voittajahaastattelussa.Åby oli torstai-illan T64-pelin näyttämö. Veikko Haapakankaan valmentama 5-vuotiaaksi varttunut Big Ben Pellini palasi kilparadoille. Carl Johan Jepson otti alun maltilla ja ajeli viidentenä sisäradalla ennen kuin käänsi toisen jonon vetäjäksi. Ready Cashin poika viiletti varmasti ykköseksi ajalla 14,9a/2640. Big Ben Pellini on juossut 19 starttia (6-2-4), sen voittosumma on 974 428 kruunua."Big Ben Pellini on fantastisen hieno hevonen, ja nyt olemme saaneet valmistella sitä rauhassa kohti 5-vuotiskautta. Calle (Jepson) ajoi hyvin. Alustavan suunnitelman mukaan tähtäämme tällä kaudella 5-vuotislähtöihin ja stayerlähtöihin. Big Ben Pellini näytti jo viime vuonna luokkansa, kun se kilpaili ikäluokkalähdöissä", Veikko Haapakangas sanoi voittajahaastattelussa.Tulokset ja video, Ker Mielin voittostartti LeTrotin sivuilta