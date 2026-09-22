Claes Sjöström raviohjastaja
Claes Sjöström on Rocksteady Artistin ajaja ja valmentaja..Kuva: Solvalla
Ulkomaat

Suomalaiskasvattajien Rocksteady Artist Åbyn suurkilpailussa

Solvalla ja Åby ovat keskiviikon kilparadat. Åbyssa kamppaillaan 300 000 kruunun ykkösestä jo ennen T86-kierrosta.
Julkaistu
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Solvalla
Åby
Rocksteady Artist
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