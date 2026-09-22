Suomalaiskasvattajien Rocksteady Artist Åbyn suurkilpailussa

Åbyn ravien aloituslähtö on 2-vuotiaiden Sweden International Yearling Sales Auktionslopp, jossa juoksevat huutokaupoissa myydyt hevoset. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Rocksteady Artist (Captain Corey) on yksi suosikeista. Claes Sjöströmin valmennettava voitti uransa avausstartin Solvallassa ajalla 14,6a/1640. Rocksteady Artist myytiin huutokaupassa 280 000 kruunulla.Marko Kreivin kasvatteja on mukana kaksi: Pure Island (Ecurie D) ja Pure Enya (Maharajah), niiden huutokauppahinnat olivat 130 000 ja 90 000 kruunua. Kumpikin on aloittanut uransa hyvin ja ovat kovia haastajia. Paul Hagoortin tallista tulee kaksi kallista varsaa, Wonderful Tile (Walner) maksoi huutokaupassa 600 000 kruunua ja Overlord Sisu (Captain Corey) 550 000 kruunua.Smokewalley Oy:n omistama Pac Man Newport sai takarivin lähtöpaikan Solvallaserien220-karsintaan, T86-kaksi, Mats E Djuse ajaa ja Mattias Djuse valmentaa. Timo Nurmoksen Barn Bank on ykkösradalla ja lähtee suosikkina matkaan Magnus A Djusen ajamana.Nurmoksella oli tuuria rata-arvonnoissa. Flying Finn sai myös ykkösradan enintään 875 000 kruunua voittaneiden lähtöön. Magnus A Djuse ohjastaa Readly Expressin ja Railinin poikaa.Florenzo sai mainion kakkosradan Solvallaserien420-karsintaan, T86-kuusi, ja saattaa jatkaa Onkel Investin hevosten menestysputkea. Daniel Redén valmentaa ja Örjan Kihlström ajaa."Florenzo piti johtavan rinnalta vahvasti viimeksi, eikä hävinnyt paljon. Se painoi vähän liikaa päälle matkalla, ja ehkä voittovoimat menivät siinä. Muuten se on mukava hevonen ja riittää hyvin näissä lähdöissä. Lähtörata on paras mahdollinen, ja hevonen on treenannut hyvin", Redén kertoi Stall Zetin sivuilla.Jonna Irrin Full Speed Forward tuo suomalaisväriä T86-pelin päätöskohteeseen, Mika Forss ajaa. Jorma Kontion ajama Conrad Lugauerin Riverdale Z on ykkösradalta yksi suosikeista.Hanna Lähdekorven valmentama ja KM Hästfarmin omistama Global Flashback sai seiskaradan mailin ryhmään Åbyssä, Peter Untersteiner ajaa.