Suomalaiskasvattajien varsa myytiin 650 000 kruunulla, Mikko Laakkonen osti kaksi kallista varsaa

International Hacienda/Tapani Raunio ja Juha Saarijärvi toivat huutokauppaan Propulsionin ja Cedar Keyn orivarsan Suit Up Artist. Sen hinta nousi 650 000 kruunuun. Täyssisko 3-vuotias Cabaret Artist ravasi elokuun alussa Norjassa Prinsesse Märtha Louise Pokalöpissä kolmanneksi.

”Suit Up Artist on todella hieno yksilö. Monet kävivät sitä katsomassa ja totesivat, että tämä on huutokaupan yksi hienoimmista hevosista. Se on rakenteeltaan täysin moitteeton. Meillä oli hintatavoite 500 000 kruunua, joten se ylittyi. Ostaja oli Brixton Medical/Stall Zet eli Daniel Redén halusi myös tämän. Hän omistaa myös Cabaret Artistin”, Raunio kertoi.

”Yleisömäärä huutokaupassa vaikutti aluksi vähäiseltä, mutta huutokaupan edetessä, väkeä tuli lisää. Toki huudot tapahtuivat myös netin kautta, ettei välttämättä paikalla tarvinnut olla. Huutokauppa oli sellainen, minkä sen kuuluisi olla parhaimmillaan. Laadukkaita varsoja oli tosi paljon. Tasoon nähden hinnat ehkä jäivät vähän alakanttiin. Uusien oriiden varsat olivat kalliita, esimerkkinä Greenshoe. Mutta erittäin paljon ratkaisi se, miltä hevonen näytti. Varsan piti olla hyvä ja virheetön”, Raunio jatkoi.

Varsakujan Kavio & Kinner myi What About Ernien 100 000 kruunulla. EL Titanin pojan emä on Solberg, jonka emä She Loves Youn jättänyt S.J’s Shad Roe. Mikkel Hove on ostaja.

Journey Hästar Ab:n kasvattama Leopard Journey on Greenshoen ensimmäistä ikäluokkaa. Sen hinta nousi 550 000 kruunuun, mutta kasvattaja huusi hevosen takaisin.

MAS Capacityn veli M.A.S.Brodda jäi takaisin kasvattajalleen Brodda Stuterilla, hinta oli 125 000 kruunua.

Mikko Laakkosen ML Stable Oy maksoi miljoona kruunua Readly Expressin pojasta Readly Håleryd. Varsan emä Mermaid Ås juoksi lähes 4 miljoonaa kruunua ja ennätyksen 10,5a. Toinen Laakkosen ostos oli vielä kalliimpi. Face Time Bourbonin poika Thor Barosso tuli hänen omistukseensa 1,4 miljoonalla kruunulla. Hienosti menestynyt Toto Barosso on Thorin veli.

Smokevalley Oy:n hankinta oli Googoo Gaagaan orivarsa Googoo Gone 200 000 kruunulla.

Timo Nurmos osti Ready Cashin pojan Gio Barosson miljoonalla kruunulla. Petri Salmela osti Djali Bokon tyttären Mangon 75 000 kruunulla.

Marko Kreivi toimi sekä ostajana että myyjänä. Norjassa syntynyt I.D.Hipster One (Googoo Gaagaa) tuli Kreiville 300 000 kruunulla. Myyntipuolella oli monta Pure-kasvattia. Pure Seven (Chapter Seven) meni hintaan 750 000 kruunua ja Pure Cashmere (Ready Cash) hintaan 850 000 kruunua.

Wania Racing Oy huusi Duke-oriin. Maharajahin pojan hinta oli 200 000 kruunua. Emä Quick Emotion kilpaili 8 kertaa ja juoksi 166 338 kruunua.

Yli miljoonan kruunun hintoja maksettiin useista varsoista. Longfellow oli huutokaupan kallein. Marcus Melander osti asiakkailleen Greenshoen ja Crysti Dreamin pojan 3,1 miljoonalla kruunulla.

Lutfi Kolgjini myi Muscle Hillin pojan D’Artagnan Facen 2,2 miljoonalla kruunulla. Pure Islet Ab oli ostaja.

Illan viimeisenä hevosena myytiin Cricetidae Ås. Walnerin ja Lacrosse Åsin tyttären hinta nousi 2,8 miljoonaan kruunuun. SRF Stable oli ostaja.

Tästä linkistä huutokaupan tuloksiin