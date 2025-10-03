Ravit Ruotsi
Ville Karhulahti on Who's In Chargen valmentaja.Kuva: Solvalla
Ulkomaat

Suomalaismenestystä torstaina ja perjantaina, Tintarella ravasi 75 000 kruunun ykkösen

Torstaina ravattiin Åbyssä. Halmstad ja Rättvik olivat perjantain Xpress-radat.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Tintarella
Åby
Amorcino
Con Padre
Hanna Lähdekorpi
Ville Karhulahti
Who's In Charge

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi