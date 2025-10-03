Suomalaismenestystä torstaina ja perjantaina, Tintarella ravasi 75 000 kruunun ykkösen

Thomas Dalborg ajoi Jasmi Frimanin omistaman Tintarellan keulaan Åbyssä torstaina. Sitten tuli Our Brodde, ja Dalborg luopui johtopaikasta. Magic Bourbon oli lopullinen keulahevonen, ja Tintarella oli kolmantena sisäradan jonossa. Loppukaarteessa tuli tilaa, Tintarella pääsi ulos ja kiri varmasti 75 000 kruunun voittoon ajalla 12,5a/2140.Nelivuotias Fabulous Woodin tytär Tintarella on tehnyt hienon kauden, se on ollut Stochampionatetin ja Tammaderbyn finaaleissa. Voittosumma on karttunut yli 500 000 kruunulla.”Tintarellalla on aina ollut vauhtia, ja nyt se on myös oikein taistelija. Uskoin, että Johan (Our Brodde/Untersteiner) ajaa keulassa, mutta ei, ja sitten olimme kolmantena sisäradalla. Onneksi saimme kiritilaa ja kaikki ratkesi hyvin”, Thomas Dalborg sanoi. Hannah Matikainen on voittajahevosen hoitaja.Onkel Investin kasvattama ja omistama Amorcino voitti 3-vuotiaiden lähdön. Powerin tytär jäi vetämään toisen radan jonoa ja porhalsi Dwight Pietersin ajamana ykköseksi ajalla 13,4a/2140. Maria Törnqvist valmentaa. Ykköspalkinto oli 60 000 kruunua. Voitto oli Amorcinolle kauden toinen.Markus Forss ajoi voiton 64-pelin päätöskohteessa Godfatherilla. Hän pääsi kääntämään avauspuolikkaalla johtohevosen taakse. Godfather kiri maalisuoran vapaata sisäkaistaa terhakkaasti ja eteni helppoon voittoon ajalla 12,7a/2640.”Olen itsekin vähän yllättynyt voitosta. Toki viimeksi meillä oli odotuksia Färjestadin 75-lähdössä, mutta siellä lähtöä uusittiin, eikä menestystä tullut. Nyt hevonen näytti osaamistaan ja oli tosi hyvä. Olen Linda Tovekilla töissä, meillä on 12 treenihevosta, ja Godfather on se, jolla voidaan kilpailla 75-lähdöissä”, Markus Forss sanoi.Perjantaina saatiin lisää suomalaismenestystä. Ensin tuli voitto Halmstadissa. Kärki veti kovaa 65-pelin avauskohteessa. Hanna Lähdekorven Con Padre juoksi neljäntenä toisen radan ja kiri vahvasti ykköseksi ajalla 12,3a/1640.”Con Padre ei suorittanut hyvin ja sai kesällä pitää taukoa. Nyt se oli hyvä, mutta varma en ollut voitosta, niin tasaista oli maalilinjalla”, Hanna Lähdekorpi kertoi.Hannu ja Mikko Laakkosen Who’s In Charge oli voittaja Rättvikissä. Ville Karhulahden valmentama Who’s Whon 3-vuotias poika jyräsi johtavan rinnalta Ulf Ohlssonin ajamana ykköseksi ajalla 15,4a/2140. Häggmanin perheen J.H.Oliver kiri kakkoseksi.”Who’s In Charge tuli viiimeisen kierroksen 14,6 toista rataa ilman selkää, hienosti tehty. Se on oikein mukava, pieni hevonen”, Ville Karhulahti kehui.