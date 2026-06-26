Suomalaisomistajalle voitto Åbyn torstairaveista – "Tämä hevonen on perheen yhteinen hääpäivälahja"

Björn Goop ajoi Secret Brigadoonin johtopaikalle. 5-vuotias Readly Expressin poika veti ensimmäiset kaksi kierrosta 15-vauhtia. Secret Brigadoon pinkaisi päätöspuolikkaan 10,4-kyytiä ja paineli ylivoimaiseen voittoon ajalla 13,9a/2640, ykköspalkinto oli 40 000 kruunua. Elma Kukkonen hoitaa. Saara Jalastin Northern Lights seurasi viidenneksi."Secret Brigadoon on saanut lisää itseluottamusta ja menee nyt hyvin. Sen on myös suvultaan sellainen, että uskon, että se jatkaa hyvin, kun ikää tulee lisää", Goop sanoi voittajahaastattelussa.Timo Kukkonen osti Secret Brigadoonin Traveran huutokaupasta toukokuun lopulla 80 000 kruunulla. Ruuna on juossut Kukkosen omistuksessa kesäkuussa kolme kilpailua ja tienannut 62 000 kruunua. Suomalaisten Stall Macapelli oli myyjänä Traverassa."Secret Brigadoon näytti jaksavalta hevoselta, vaikka hieman kankearaviselta. Se oli vähän kilpaillut, ja pudonnut vähän niin kuin kuoppaan tämän kevään aikana, ja omistajat olivat päättäneet luopua siitä. Oli tietyllä tavalla järkeväntuntuinen ostos. Tytär Elma on ollut Goopin tallilla useaan otteeseen töissä, ja hän oli saanut sieltä sellaiset signaalit, että tämä on myöhäinen hevonen ja varmasti jossain vaiheessa alkaa toimimaan paremmin. Mutta yllättävän äkkiä hevonen korjaantui", Timo Kukkonen kertoi."Kun ostimme hevosen toukokuun lopulla, niin kävin katsomassa sen ensimmäisen startin Färjestadissa kesäkuun alussa ja ajoin itse lämmityksen. Sain silloin kokonaiskuvan hevosesta, ja se on ihan miellyttävä. Se on tosi jaksavan tuntuinen, ehkä vähän suoraliikkeinen, mutta se ei haittaa, kun ilman kenkiä mennään. Yllättävän hyvin hevonen on lähtenyt menemään ja juossut paljon kruunuja ensimmäisenä kuukautena. Ajateltiin, että jos se tuollaisen rahan juoksisi vuodessa, niin hyvin olisi mennyt. Ruotsissa hevonen jatkaa ainakin niin pitkään, kun Elma on siellä.""Lähtötarina tälle hevoselle sellainen, että Traveran hevosia tuli katseltua jo aikaisemmin. Ja nyt vielä suuremmalla mielenkiinnolla. Tytär Hilppa on ajanut poneilla ja raveissa myös montélähtöjä kymmenisen vuotta sitten. Hän seuraa edelleen raveja innolla, ja hänen hääpäivänsä oli silloin Traveran huutokauppapäivänä. Silloin päätettiin, että ostetaan tämä perheen hevoseksi, joka on yhteinen hääpäivälahja koko ydinperheelle. ja yhdessä koko perheen kanssa seurataan täysillä kierroksilla näitä lähtöjä. Omien lasten osalta ollaan tosi iloisia, että saadaan olla kaikki mukana.""Meillä on kotona joitain hevosia. Elokuun alussa ehkä koitetaan starttailla. Like A Dynamite ja oma kasvatti Fifi Brindacier ovat sellaisia, joilla kilpaillaan."Illan suurin ykkönen 250 000 kruunua maksettiin Åby Monté Trophy -lähdössä. Conrad Lugauerin omistama ja valmentama Steady Victory porhalsi keulasta Emilia Leon ratsastamana voittoon ajalla 12,4a/2140. Jenkki Devilish Hill Norjasta kiri kakkoseksi. Steady Victory voitti Elitloppet-sunnuntain Montéelitenin ja sai siitä 300 000 kruunua. Steady Victory siirtyi Hanna Lähdekorvelta Lugauerille helmikuun jälkeen.