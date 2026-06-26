ravivalmentaja ja -ohjastaja Björn Goop
Björn Goop on Secret Brigadoonin valmentaja.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Suomalaisomistajalle voitto Åbyn torstairaveista – "Tämä hevonen on perheen yhteinen hääpäivälahja"

Secret Brigadoon toi uudelle omistajalleen Timo Kukkoselle ensimmäisen voiton Åbyn torstain T64-raveissa.
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Björn Goop
Åby
Timo Kukkonen
Steady Victory
Secret Brigadoon
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