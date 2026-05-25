Suomalaisomistajien Lacking Spirit voittoon Reimsin raveissa

Alan Gendrot sai Lacking Spiritin hyvin liikkeelle takarivin lähtöpaikalta. Atlas de Joudesin 5-vuotias poika matkasi toisena ja kolmantena toisen radan jonossa. Marc Sassierin valmentama Lacking Spirit lähti kiriin viimeisellä takasuoralla. Se sai otteen keulahevosista loppusuoran alussa ja paineli 10 800 euron voittoon Prix du Lundi de Pentecote -lähdössä ajalla 13,6a/2500.Startti oli kauden kuudes tänä vuonna. Kaksi kakkosijaa, yksi kolmonen ja Reimsin voitto ovat tuoneet palkintorahaa yli 20 000 euroa.