Suomalaisomistajille voittoja, Onkel Investille tuplamenestys

Smokewalley Oy:n omistama Googoo Gone otti kauden avausvoiton Rommen GS75-lähdössä sunnuntaina. Jorma Kontio käänsi Googoo Gaagaan pojan viidennestä ulkoa kiriin. Team Melkko&Sorosen valmentama Googoo Gone porhalsi ulkoratoja pitkin ykköseksi ajalla 14,4a/1640. Melissa Melkko hoitaa."Googoo Gone lähti kirimään kovaa takasuoralla. Jouduimme tulemaan loppukaarteen neljättä rataa. Kun vedin korvapallot loppusuoran alussa, hevonen eteni ohi kaikista. Katjan hevoset ovat hienossa kunnossa", Kontio kehui voittajahaastattelussa.Kontio on hurjassa voittovireessä, helmikuussa on tullut jo 11 voittoa. Hän ajoi GS75-ykkösen myös norjalaisella kylmäverisellä Kalidalla. Jens Kristian Brennen valmentama Odd Heraklesin 5-vuotias tytär jätti muut helposti taakseen ja voitti ajalla 29,5a/2140. Voitto oli kolmas peräkkäinen, Kontio on ajanut kaikki ykköset.Onkel Invest Oy:n kasvattama ja omistama Jason Express ravasi toisen peräkkäisen voiton maanantaina Halmstadin T64-lähdössä, jossa oppilasohjastajat toimivat kuskeina. Julian Cordeaun ajama Readly Expressin poika otti kasiradalta alun maltilla ja juoksi neljäntenä toisen radan jonossa. Maria Törnqvistin valmentama Jason Express lähti kiriin viimeisen takasuoran alussa ja eteni ylivoimaiseen voittoon ajalla15,8a/2140. Ira-Maria Lahti hoitaa."Jason Express on hieno hevonen, joka on kehittynyt vielä kovasti viime vuodesta. Tämän kanssa on hyvä suunnitella jatkoa", Dwight Pieters Törnqvistin tallilta sanoi.Pieters itse ajoi voiton Danvillellä, joka on myös Ira-Maria Lahden hoitohevonen. Tactical Landingin suurikokoinen (Pieters sanoi sen olevan 180-senttinen) poika viiletti keulasta ykköseksi.Färjestadin tiistain lounasraveissa Onkel Investin hevoset ottivat kaksoisvoiton. Per Nilsson ajoi Noble Expressin johtopaikalle. Karl O Johanssonin valmentama 6-vuotias Readly Expressin poika paineli varmasti ykköseksi ajalla 14,8a/2140. Onkel Investin toinen hevonen Cameron Hills kiersi johtavan rinnalle ja pinkoi valmentajansa Björn Goopin ajamana kakkoseksi."Noble Express teki työnsä hyvin. Sisärata on tänään vähän vaativampi juosta kuin muut radat, mutta hyvin hevonen kesti. Ajetaan vielä näitä tavallisia lähtöjä ennen kuin suunnitellaan muuta", Nilsson sanoi voittajahaastattelussa.