Kontio voittaa
Jorma Kontio ajoi Googoo Gonen ykköseksi..Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Suomalaisomistajille voittoja, Onkel Investille tuplamenestys

Sunnuntain Rommen, maanantain Halmstadin ja tiistain Färjestadin raveista saatiin suomalaisomistajille voittoja.
Julkaistu
Jorma kontio
Katja Melkko
Noble Express
Jason Express
Googoo Gone

