Suomalaisostajalle Traveran huutokaupan kallein – voi kilpailla heti miljoonan kruunun ykkösestä

Williamsburg on kilpaillut Stefan Melanderin valmennuksesta 7 kertaa totosijoin 1-0-3. Sen voittosumma on 108 000 kruunua. Jorma Kontio on ajanut suurimman osan ruunan starteista.

Suomalaisostaja saa heti jännittää suurkilpailussa, jos niin haluaa, eikä ihan missään tavallisessa kisassa. Williamsburg on mukana Elitloppet-sunnuntaina ajettavassa Breeders Course -finaalissa, jossa paras palkitaan miljoonalla kruunulla. Tamara Skutnabbin valmentama Point Of View on yksi vastustajista.

Martti Kivistö on mies huutokauppaoston takana. Hän on pitkän linja hevosenomistaja.

”2000-luvun alusta olen ollut mukana, hyvällä ja huonolla menestyksellä. Pääosin hevoset ovat olleet iltaravihevosia. Photonin sisko Essie on ollut hevosista lahjakkain. Se voitti heti monta kertaa peräkkäin”, Kivistö kertoo.

”Williamsburg näytti lupaavalta hevoselta, Siinä oli varmaan suurin syy ostoon. Ja isä Villiam on mielenkiintoinen uusi ori. Mietimme vielä, osallistummeko tulevan sunnuntaina Breeders Courseen. Se on tosi kova lähtö, enkä tiedä, onko hevonen vielä valmis kilpailemaan niin kovassa kilpailussa. Joka tapauksessa Williamsburg tulee Suomeen Elitloppet-viikonlopun jälkeen. Se menee Tero Sulinin ja Anna Torvisen talliin. Katsellaan rauhassa, milloin aloitetaan Suomessa.”

