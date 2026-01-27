Suomalaisostajat lauantaina liikkeellä Traverassa

Stall Zet myi kuusi kilpahevosta Traverassa lauantaina. Propulsionin pojat Observe'em ja Never Mind'em ovat hyvin menestyneitä V75-divisioonahevosia. Frode Hamre osti Never Mind'emin, ennätys 10,3a ja voittosumma 1169 000 kruunua, 330 000 kruunulla. Markus B Svedberg hankki Observe'emin, 12,8 ja 783 000 kruunua, 370 000 kruunulla. Jet Zet, Kendall Zet, Iginla Zet ja Jolene Zet olivat muut myydyt, niiden hinnat jäivät alle 200 000 kruunun.Suomalaisostajat olivat ahkerasti liikkeellä. Niki Finnström huusi 6-vuotiaan Handsome Manin (Muscle Hill) 13,2a ja 186 900 kruunua, 18 000 kruunulla. Ruuna on ollut Claes Svenssonin valmennuksessa.Antti Harju maksoi 46 000 kruunua Kudos Kazoosta, 13,6a ja 223 500 kruunua. Thomas Lönn on valmentanut Father Patrickin poikaa. Ensimmäiset vuodet Kudos Kazoo oli Adrian Kolgjinin valmennuksessa, ura alkoi kahdella voitolla.Nina Pettersson-Perklénin hankinta oli 4-vuotias Cockpit View, 16,1 ja 84 000 kruunua. Hinta oli 46 000 kruunua. Nuncio-ruuna on ollut Hanna Forslinin valmennuksessa. Uran alussa hevonen oli Katja Melkolla.Conway Consulting Oy osti edellisenä lauantaina 65 000 kruunulla jenkkisiitostamman Sun Temple, joka on 7-vuotias Cantab Hallin tytär. Sillä on 1- ja 2-vuotiaat orivarsat.Tapio Perttusen valmennuksessa kilpaillut Global Chit Chat myytiin siitostammaksi 10 000 kruunulla. SJ's Caviarin tyttären kilpailuoikeus on poistettu. Uusi omistaja ei halunnut nimeään julkisuuteen.