Suomalaistammalle arvokas Solvallan finaalivoitto – "Tamma on osoittanut hienoa taistelutahtoa"

Solvallaserien220-finaalilla aloitettiin Solvallan 86-kohteet. Carl Johan Jepson latasi Ray Of Sunshinella vitosradalta keulaan. Avauspuolikas oli 11,4-vauhtinen ja kierros mentiin 13,8-kyytiä. Ray Of Sunshine tsemppasi urheasti 150 000 kruunun voittoon ajalla 14,5a/2140. Elina ja Tuomas Pakkasen tamma otti kolmannen peräkkäisen ykkösen. Tuomas Pakkanen on myös voittajan kasvattaja ja omistaja.

"Ray Of Sunshine teki vahvan esityksen. 4-vuotias tamma taisteli hienosti orita ja ruunia vastaan. Sain onneksi ottaa vähän vauhtia pois toisella puolikkaalla. Lopussa oli hankalaa, kun takaa tuli leveä rintama hevosia ja takana oli kova kilpakumppani, jota piti pitää pussissa. Tamma on osoittanut hienoa taistelutahtoa jo aikaisemmin", Carl Johan Jepson sanoi voittajahaastattelussa.

Pakkasten toinen hevonen J.J.Dragon juoksi amatööriohjastajien finaalissa. Se eteni Goce Kulusevskin ajamana kuudenneksi. Kai P Jussilan ajama ja Matti Nisosen valmentama Elegant Jet juoksi johtopaikalla, sai prässiä ja oli maalissa kahdeksas. Henrik Nilssonin ajama Navy Zon kiri ykköseksi.

She Loves Youn 4-vuotias tytär Love Bites teki väkevän juoksun Solvallaserien420-finalissa. Örjan Kihlströmin ajama Greenshoen tytär kiersi kierroksen kolmatta rataa, ennen kuin pääsi johtavan rinnalle. Marcus Schönin valmentama Love Bites punnersi 150 000 kruunun voittoon ajalla 13,8a/2140.

Timo Nurmoksen Ever Forever Gar kiri tulisella loppuvedolla voittoon 86-pelin päätöskohteessa, joka oli Solvallaserien 720-finaali. Magnus A Djusen ajama Varennen tytär tavoitti karkuun yrittäneen Eminent Kronoksen ja ehti ykköseksi ajalla 12,2a/2140.

Bjerke oli Solvallan ratapari. Bjerke aloitti 86-kierroksen. Suosikki L.H.Cepheus viiletti avauskohteessa keulasta ykköseksi ajalla 13,9a/1609.

Travrondens Guldklocka -oppilasohjastajien kilpailu ajettiin ennen 86-kohteita Solvallassa. 12 eniten pisteitä kerännyttä olivat mukana. Ennen finaalia ajettiin vielä kaksi alkusarjan lähtöä. Henrik Kihle ajoi Kristian Lindbergin Hickovelocissomon voittoon ensimmäisessä lähdössä. Carl Philip Lindblom ohjasti Marcus Schönin Leveragen ykköseksi toisessa.

Henrik Kihle sai valita finaaliin hevosen ensimmäisenä, ja hän otti Börtas Ankaren. Mimmi Elfstrandin Caballionin poika porhalsi kasiradalta keulaan. Kihle lasketteli Börtas Ankaren voittoon ajalla 13,8a/2140 ja sai nimensä arvokkaaseen Guldklockan-voittajien kunniatauluun.

Einari Vidgren Oy:n Sir Heartbreaker kilpaili Rommen lounasraveissa maanantaina. Magnus A Djuse täräytti Matti Nisosen valmentaman Hard Livinin 4-vuotiaan pojan keulaan kierros jäljellä. Sir Heartbreaker viiletti varmasti ykköseksi, joka oli toinen peräkkäinen. Annika Redefalk hoitaa.

"Sir Heartbreaker teki hienon juoksun. Päätin ajaa eteenpäin, ja sain johtopaikan. Voimia oli jäljellä maalissa", Magnus A Djuse sanoi.

Vidgrenin perheellä ja Nisosen tallilla oli hieno iltapäivä. Mozart B.R. toi kakkossijan spårtrappa-lähdössä. Readly Expressin poika palasi parin kuukauden tauolta. Hans R Strömbergin Spader vei johtopaikalta voiton ajalla 15,0a/2140. Magnus A Djusen ajama Mozart B.R. oli toinen samalla ajalla.

Tiistain Toto64-kierros ajettiin Jägersrossa. Hanna Lähdekorven Power Of Sand otti kauden toisen voittonsa B-valmentajien lähdössä. Viktor Malmrot tarjosi tarkan selkäjuoksun, 3-vuotias Powerin poika kiri voittoon ajalla 15,8/2140.

"Alussa oli vähän häiriöitä laukkaavista hevosista. Sen jälkeen saimme hyvän juoksun. Ajoin vähän riskillä loppukaarteen, mutta saimme kiritilaa. Power Of Sand on tehnyt hyviä juoksuja, vaikkei ole voittanut. Nyt se oli oikein hyvä", Viktor Malmrot kertoi.

Jägersron kakkoslähdön voitti Per Nordströmin 3-vuotias Flame Of Udun (Gotland), jonka emä Ravine siirtyi kolme vuotta sitten Tapani Raunion ja Juha Saarijärven omistukseen. Ravinella on kaksi Ruotsissa syntynyttä Artist-varsaa, tämänkeväinen ori Rockswing Artist (Milligan's School) on Suomessa syntynyt.