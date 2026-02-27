Suomalaistaustainen That's So Spicy menehtyi Åbyn raveissa

Lähdekorven perheen Holm Hästgårdenin ja Anne Siljamäen kasvattama ruuna That's So Spicy kaatui radalle ravien T64-pelin avauskohteen esittelyyn mentäessä. Nuori ohjastaja Viktor Malmrot lensi hevosen yli. Rataeläinlääkäri ja muu henkilökunta olivat nopeasti paikalla. Heidän tehtäväkseen jäi todeta, että hevonen oli menehtynyt.

"Tällainen tapahtuma on todella ikävä", Åbyn rataeläinlääkäri Mårten Hansson sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Hevoskuolemat ovat raveissa harvinaisia.

"Ei kestänyt kauan, kun hevonen nukahti ikuiseen uneen. Useimmiten tällaisissa tapauksissa on kyse aortan tai jonkun muun verisuonen repeämästä. Lopullisen syyn saamme tietää, kun ruumiinavaus on tehty. Tällaista voi tapahtua myös valmennuksessa, ikävä kyllä sitä ei voi tietää etukäteen", Hansson totesi.

Viktor Malmrot käveli onnettomuuspaikalta pois omin jaloin. Hän kertoi ATG Liven haastattelijalle, että käsi on kipeä ja marssi ensiapuhenkilökunnan autoon.

Hanna Lähdekorven valmentama That's So Spicy juoksi urallaan 39 starttia ja voitti 13 kertaa. 7-vuotiaan Maharajahin pojan voittosummaksi jäi 981 400 kruunua.