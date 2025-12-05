Suomalaistamma Uumajaan
Jonna Irri ja Taneli Säde valmentavat Uumajassa.Kuva: Anu Leppänen
Suomalaisten kasvattama ja omistama kovasukuinen tamma Jonna Irrin talliin

Oraviston Tallin kasvattama ja omistama Agarita on siirtynyt leasingsopimuksella Jonna Irrille.
