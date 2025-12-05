Suomalaisten kasvattama ja omistama kovasukuinen tamma Jonna Irrin talliin

Agarita on 3-vuotias Tactical Landingin tytär. Sen emä on Hermes Boko, jonka 4-vuotias poika Bootsman (Campo Bahia) otti syyskuussa Ruotsin Derbyssä kolmossijan.Agarita on kilpaillut Per Nordströmin valmennuksesta 2- ja 3-vuotiaana yhteensä 16 kertaa, voittosumma on 251 500 kruunua ja ennätys 11,8a. Voittoja ei vielä ole, mutta hyviä sijoituksia on tullut. Agarita selvitti tiensä myös viime vuoden 2-vuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningin finaaliin. 15,7-tulos riitti kahdeksanteen sijaan."Tunnen Agaritan omistajat hyvin, meillä on aikaisemminkin ollut hevonen heiltä treenissä. Kristian Andersson sanoi, että Agarita meni 2-vuotiaana 12-ajan ja 3-vuotiaana 11-ajan, mutta ei riittänyt ihan kovimmille", Jonna Irri kertoi"Agarita on ollut meillä nyt viikon. Se käytiin eläinlääkärin kanssa läpi, ja vähän hoidettiin. Se saa nyt huilata ennen kuin aloitamme treenaamisen. Agarita on erittäin kyvykäs hevonen. Jos saamme asioita kuntoon, niin odotan 4-vuotiskautta mielenkiinnolla.""Meillä on Uumajassa nyt kaikkiaan 36 karsintapaikkaa, kun saimme lisätilaa. Pari hevosta on lähdössä pois, joten tallissa on tilaa uusille hevosille."Travronden uutisoi ensimmäisenä Agaritan siirtymisestä Jonna Irrille.