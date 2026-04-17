Suomalaisten omistama Ker Miel jälleen Toulousen ykkönen

Etienne Delaunay ajoi Christal Moneyn pojan ykköseksi ajalla 14,9a/2750 Prix Quo Vadis -lähdössä. Ker Miel johti alkumatkan ja juoksi sen jälkeen kolmantena jonossa. Delaunay täräytti keulaan viimeisellä takasuoralla, ja Ker Miel viiletti ylivoimaiseen voittoon.Marc Sassierin valmentama Ker Miel on kilpaillut tällä kaudella 7 kertaa, tuloksena 3 voittoa, 1 kakkonen ja 2 kolmossijaa. 7875 euron ykkönen nosti tämän kauden ansiot 35 565 euroon. Ker Mielin voittosumma on 87 290 euroa.Ker Miel on Suomen rekisterissä. Se nousi 35 565 euron ansioilla vuoden voitokkaimmaksi. Combat Fighter on ravannut 33 450 euroa.Tulokset ja video LeTrotin sivuilta