Suomalaisten omistamia ja kasvattamia hevosia Breeders' Crownin finaaleihin – Bonsse Garde ja Vivillion välierävoittajat

Bonsse Garde, Kobra Brick ja Molly Jo Poof selvittivät tiensä 3-vuotiaiden tammojen BC-finaaliin. 4-vuotiaiden tammojen finaalista tulee suomalaislähtö, kun Tintarella, Screen Time Limit, Vivillion, Lilium Sisu ja J.H.Ellen juoksevat loppukilpailussa.Pure Count nähdään 3-vuotiaiden orien/ruunien finaalissa. Currency Artist ja Lifelong Journey ovat 4-vuotiaiden orien/ruunien finaalissa.Välierien neljä parasta pääsivät finaaleihin, jotka ajetaan Eskilstunassa 15. marraskuuta.Näin välierät ajettiin:3-vuotiaat tammat:Suomalaisvoitolla aloitettiin välierät. Garde Hästarin kasvattama ja yhdessä Terästallit Oy:n kanssa omistama Bonsse Garde lähti suosikkina matkaan ja meni keulaan ensimmäisessä kaarteessa. Carl Johan Jepson ajoi Fredrik Wallinin valmentaman Makethemarkin tyttären helppoon voittoon ajalla 11,9a/2140. Timo Nurmoksen Västerbo Redless (Readly Express) kiri kakkoseksi ja Time To Run (Who's Who) seurasi kolmanneksi. Selmina Venit (Donato Hanover) oli neljäs ja meni finaaliin."Bonsse Garde on kuin Mersulla ajaisi. Se oli taas tosi hyvä tänään. Magnus (Västerbo Redless/Djuse) yritti rinnalle, mutta Bonsse vastasi helposti", Jepson kertoi voittajahaastattelussa. Bonsse Garde voitti elokuussa E3-finaalin ja sijoittui lokakuussa Trav Oaksissa kolmanneksi.Fredrik Wallinin juhlilla jatkettiin myös toisessa karsinnassa. Carl Johan Jepson ajoi Global Got It Allin (Walner) keulaan, ja valjakko porhalsi helposti ykköseksi ajalla 12,9a/2140. Global Good News (SJ's Caviar) seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Petri Salmelan Kobra Brick (Readly Express) laukkasi alussa ja jäi kauas muista. Se kiri Mika Forssin ajamana hurjaa vauhtia ja ehti kolmanneksi ja finaaliin. Universe Tile (Walner) toi Walmannille finaalipaikan nelossijalla."Kobra Brick oli oikein rauhallinen lämmityksessä ja pruuvistartissa. Mutta se tietää, että kilpailu alkaa, kun mennään auton taakse. Se oli siinä innokas ja laukkasi. Mutta tärkeintä oli, että pääsimme finaaliin. Siellä saamme radan vähän ulompaa, mikä voi olla hyvä asia", Forss selvitti ATG Livellä.Lisää suomalaismenestystä saatiin kolmannessa välierässä. Jouni Hillbomin Molly Jo Poof (Makethemark) otti kakkossijan. Victor Rosleff ajoi oikeaan aikaan eteenpäin, ja Molly Jo Poof porhalsi keulaan. Kun Gourmet d'Arc (Six Pack) tuli takaa, Rosleff päästi sen keulapaikalle. Robin Bakkerin ajama Gourmet d'Arc ravasi ykköseksi ajalla 12,9a/2140. Molly Jo Poof seurasi varmasti kakkoseksi. Njuta In (Googoo Gaagaa) ja Mumin Mearas (Walner) veivät muut finaalipaikat. Timo Nurmoksen Oaks-voittaja Moder Teresa Sisu (Walner) jäi pois, syynä oli yskä."Molly Jo Poof teki oikein hyvän juoksun, olen oikein tyytyväinen. Jouni Hillbom on tosi mukava kaveri ja on hienoa, että hänen hevosensa pääsi finaaliin", Victor Rosleff sanoi.Finaaliin:Bonsse Garde (Makethemark) – (Fredrik Wallin)Västerbo Redless (Readly Express) – (Timo Nurmos)Time To Run (Who’s Who) – Claes Sjöström)Selmina Venit (Donato Hanover) – (Eric Martinsson)Global Got It All (Walner) – (Fredrik Wallin)Global Good News (S.J.’s Caviar) – (Andreas Lövdal)Kobra Brick (Readly Express) – (Petri Salmela)Universe Tile (Walner) – (Roger Walmann)Gourmet d’Arc (Six Pack) – (Paul Hagoort)Molly Jo Poof (Makethemark) – (Jouni Hillbom)Njuta In (Googoo Gaagaa) – David Persson)Mumin Mearas (Walner) – (Björn Goop)3-vuotiaat orit/ruunat:Daniel Redénin valmentama Perfect Chest (Perfect Spirit) ravasi ensimmäisessä välierässä johtavan rinnalta helppoon voittoon Örjan Kihlströmin ajamana ajalla 12,4a/2140. Marko Kreivin kasvattama ja osaomistama Pure Count (Googoo Gaagaa) ampaisi kasiradalta keulaan ja oli kakkonen maalissa. Fredrik Wallin valmentaa ja Victor Rosleff ajoi. You Bow To No One (Nuncio) ja Barkley (Face Time Bourbon) menivät myös finaaliin.Robert Berghin Valla d'Gaagaa (Googoo Gaagaa) spurttasi johtavan takaa ykköseksi toisessa välierässä ajalla 12,6a/2140. Timo Nurmoksen Knoxville (Nuncio) juoksi johtopaikalla ja otti kakkossijan. Ganster Vendil (Power) ja Pivot Express (Readly Express) kirivät seuraaviksi. Kriteriumvoittaja Omega River (Tactical Landing) jäi viidenneksi, eikä päässyt finaaliin.Daniel Wäjersten ajoi Zarexin (Readly Express) johtopaikalle toisella puolikkaalla kolmannessa välierässä. Voitto tuli varmasti ajalla 12,1a/2140. Olle Sting (Don Fanucci Zet) kiri sisäratajuoksun jälkeen kakkoseksi. Eol (Walner) ja Recycle Cash (Ready Cash) olivat seuraavina. Pertti Tapojärven ja Nurmoksen Barn Bank (Face Time Bourbon) laukkasi kakkossijan vähän ennen maalia.Finaaliin:Perfect Chest (Perfect Spirit) – (Daniel Redén)Pure Count (Googoo Gaagaa) – (Fredrik Wallin)You Bow To No One (Nuncio) – (Claes Sjöström)Barkley (Face Time Bourbon) – (Robert Bergh)Valla d’Gaagaa (Googoo Gaagaa) – (Robert Bergh)Knoxville (Nuncio) – (Timo Nurmos)Gangster Vendil (Power) – (Oskar Kylin Blom)Pivot Express (Readly Express) – (David Persson)Zarex (Readly Express) – (Daniel Wäjersten)Olle Sting (Don Fanucci Zet) – Claes Sjöström)Eol (Walner) – (Erwin Bot)Recycle Cash (Ready Cash) – (Mattias Djuse)4-vuotiaat tammat:Roger Walmannin Tammaderbyn voittaja S.G.Empress (Readly Express) kiri ensimmäisen välierän ykköseksi. Rikard N Skoglund ajoi voittotuloksen 12,4a/2140. Panthere d'Inverne (Brillantissime) nousi takaa kakkoseksi. Johtanut Giraffa (Maharajah) oli kolmas ja Olivia Bros (Muscle Mas) neljäs.Johan Untersteinerin Elegance Silvio (Maharajah) paineli keulasta voittoon toisessa välierässä, tulos 12,9a/2140. Jasmi Frimanin omistama ja Thomas Dalborgin ajama Tintarella (Fabulous Wood) juoksi johtavan takana. Se ei saanut kiritilaa ja oli toinen maalissa. Daniel Wäjersten kierrätti Hannu ja Mikko Laakkosen Screen Time Limitin (Face Time Bourbon) johtavan rinnalle, ja tamma pinnisti kakkoseksi. Timo Nurmoksen Undinia (Northem Charm) kiri neljänneksi.Kolmas välierä oli suomalaislähtö. Hannu ja Mikko Laakkosen Vivillion (Propulsion) ampaisi johtopaikalle. Daniel Wäjerstenin ajama tamma viiletti keulassa maaliin saakka ja voitti ajalla 12,1a/2140. Stochampionatet-voittaja La Yuca (Face Time Bourbon) eteni kakkoseksi. Kenneth Liljamaan ja Matti Maunun omistama ja Petri Salmelan valmentama Lilium Sisu (Face Time Bourbon) nousi takaa vahvasti kolmanneksi Mika Forssin ajamana. Häggmanin perheen J.H.Ellen (Winter Harbor) spurttasi terävästi neljänneksi Björn Goopin ajamana."Vivillion on taas löytänyt kuntonsa. Se meni tänään oikein hyvin", Wäjersten kehui.Finaaliin:S.G. Empress (Readly Express) – (Roger Walmann)Panthere d’Inverne (Brillantissime) – (André Eklundh)Giraffa (Maharajah) – (Conrad Lugauer)Olivia Bros (Muscle Mass) – (Mattias Djuse)Elegance Silvio (Maharajah) – (Johan Untersteiner)Tintarella (Fabulous Wood) – (Thomas Dalborg )Screen Time Limit (Face Time Bourbon) – (Daniel Wäjersten)Undinia (Northern Charm) – (Daniel Redén)Vivillion (Propulsion) – (Daniel Wäjersten)La Yuca (Face Time Bourbon) – (Daniel Redén)Lilium Sisu (Face Time Bourbon) – (Petri Salmela)J.H. Ellen (Winter Harbor) – (Björn Goop)4-vuotiaat orit/ruunat:Ensimmäinen välierä aloitti T85-kierroksen. Jörgen Westholm otti alun rauhallisesti ja ajoi Dream Minen (Maharajah) keulaan avauspuolikkaan täyttyessä. Ruotsin Derbyn ja UET GP:n voittaja hallitsi ja voitti ajalla 12,5a/2140. Preacherman (Father Patrick) seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Basic Structure (Nuncio) ja Limoncello Boko (Muscle Mass) olivat seuraavina."Dream Mine tuli 10-vauhtia viimeisen kierroksen, ja tuntui, että se vain hölkkäsi. Mats (Djuse) saa ajaa finaalissa, toivottavasti hän voittaa sitä ennen kuskien MM-kultaa", Westholm sanoi.Örjan Kihlströmin ajama Izod Zet (Propulsion) kiri neljännestä ulkoa voittoon toisessa välierässä voittotuloksella 12,5a/2140. Before Takeoff (Nuncio) lähti vetämään kolmannen radan jonoa ja oli kakkonen ennen hyvin kirinyttä R.K.Eaglea (Bold Eagle). Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Currency Artist (Royalty For Life) pinkaisi viimeiset kymmenet metrit kovaa, kun sai tilaa ja ehti neljänneksi ja finaaliin. I.D.Hipster One (Googoo Gaagaa) jäi johtopaikalta yhdeksänneksi.Kriterium-voittaja Bullet The Bluesky (Readly Express) painui kolmannessa välierässä kolmannella puolikkaalla kärkeen, kun Walmann (Walner) laukkasi kärjestä. Daniel Wäjerstenin Bullet The Bluesky piti paikkansa ja voitti ajalla 12,4a/2140. Journey Hästarin kasvattama Lifelong Journey (Readly Express) nousi kakkoseksi. French Kronos (Face Time Bourbon) seurasi johtavan takaa kolmanneksi ja täydensi Wäjerstenin tallin päivää. Golden Sunrise (Readly Express) kiri neljänneksi.Finaaliin:Dream Mine (Maharajah) – (Jörgen Westholm)Preacherman (Father Patrick) – (Markus B Svedberg)Basic Structure (Nuncio) – (Stefan Melander)Limoncello Boko (Muscle Mass) – (André Eklundh)Izod Zet (Propulsion) – (Daniel Redén)Before Takeoff (Nuncio) – Daniel Wäjersten)R.K.Eagle (Bold Eagle) – (Björn Goop)Currency Artist (Royalty For Life) – Ville Karhulahti)Bullet The Bluesky (Readly Express) – (Daniel Wäjersten)Lifelong Journey (Readly Express) – (Jörgen Westholm)French Kronos (Face Time Bourbon) – (Daniel Wäjersten)Golden Sunrise (Readly Express) – (Mattias Djuse)