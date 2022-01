Suomalaisvoitolla aloitettiin, ”Tiedän kuinka vaikeaa on voittaa 75-lähtö Ruotsissa”

Astrumilla oli juoksurata, ja Forss onnistui startissa hienosti. Astrum painui keulaan ja veti avauskierroksen 16,2-vauhtia. Maalisuoralla Astrum katosi maisemiin ja voitti ylivoimaisesti ajalla 14,7/2140m.

”Olin viisi vuotta sitten töissä Ruotsissa. Tämä oli ensimmäinen oma valmennettava, joka juoksi Ruotsin 75-lähdössä. Oli mahtavaa palata tänne. Tiedän, kuinka vaikeaa on voittaa 75-lähtö Ruotsissa, ja tämä merkitsee tosi paljon minulle. Paljon on tehty töitä Astrumin kanssa, mutta se kannattaa”, Veteläinen kertoi.

”Startti onnistui hyvin. Astrum on helppo ajaa ja on huippukunnossa. Antti on taitava valmentaja, hänellä on hienoja nuoria hevosia tallissa”, Forss sanoi.

Kylmäverilähdössä näytti pitkään, että yllättäjä Faks Nils pitää voittoon. Aivan viime metreillä suosikki Grisle Odin G.L. sai turbovaihteen päälle ja kurkotti Ulf Ohlssonin ajamana ykköseksi. Öystein Tjomsland on valmentaja.

Kolmoskohteessa oli toinen suomalaisvoitto lähellä. Einari Vidgren Oy:n Global Classified haki johtopaikan kovassa avauksessa. Robert Bergh kierrätti Jano Di Quattron johtohevosen rinnalle. Jano Di Quattro runnoi lopussa ykköseksi. Global Classified oli hyvä kakkonen. ”Global Classified teki huippujuoksun kovan aloituksen jälkeen”, Mattias Djuse totesi.

”Jano Di Quattro oli Petri Salmelalla aiemmin treenissä. Kysyin ostaa sitä häneltä, ja ostinkin, vaikka se oli kallis. Voimaa hevosessa on aina ollut, nyt on tullut myös liikkeiltään paremmaksi”, Bergh sanoi.

Toinen kylmäverilähtö meni myös kaksikolle Tjomsland-Ohlsson. Sjö Stjerna kiri Ohlssonin ajamana voittoon ohi Rönningsguttenin. Suosikki Buska Blyg yritti takaa kiriä, mutta laukkasi.

Marko Korven valmentamaan Indy Laneen uskottiin paljon vitoskohteessa hopeadivisioonassa. Ready Cashin poika laukkasi alussa ahtaassa tilanteessa. Sen jälkeen porukan perältä oli mahdoton ehtiä kärkitaistoon. Ida Riesterin ajama Dark Roadster kiri ykköseksi. Fortune Mearas jäi niukasti kakkoseksi.

Noras Princess ja Hanna Forslin tekivät jättiyllätyksen kuudennessa kohteessa. Valjakko matkasi kolmantena sisäradan jonossa. Kiritilat löytyivät maalisuoran alussa. Noras Princess eteni voittoon ja jätti Digital Literacyn kakkoseksi.

Päätöskohteessa nähtiin jännittävä loppusuora. Ulf Ohlssonin Arch Lane johti. Ohlsson yritti pitää Tale Of Jacksin pussissa, mutta 60 metriä ennen maalia Linus Lönn ja Tale Of Jacks saivat tilaa. Tale Of Jacks vaihtoi rytmiä nopeasti ja rynnisti ykköseksi.

Voitonjako

7 oikein 8 376,70 euroa

6 oikein 32,00

5 oikein 3,20