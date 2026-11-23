Frans Avant (Italiano Vero) veti avauskierroksen reippaasti 11,7-vauhtia. Thomas Dalborg ajoi Million Monin kasiradalta ensin toisen jonon vetäjäksi ja siitä keulaan päätöskierrokselle lähdettäessä. International Monin 3-vuotias tytär hallitsi ja viiletti 100 000 kruunun voittoon uudella ennätyksellä 13,1a/2140. Hannah Matikaisen hoitama Million Moni on kilpaillut 8 kertaa ja voittanut 3 lähtöä."Olin tyytyväinen, kun muut vetivät kovaa vauhtia. Kun saimme keulat, niin kaikki sujui hyvin, ja helppoa oli. Uskon Million Moniin tosi paljon myös ensi vuonna", Dalborg sanoi ATG Livellä.Onkel Investillä on ST:n mukaan 17 hevosta valmennuksessa Ruotsissa. Niistä yhdeksän on Thomas Dalborgilla, Daniel Redénillä on neljä ja Daniel Wäjerstenillä kaksi. Karl O Johanssonilla ja Björn Goopilla on yksi.Free Will Oy:n ja Kemppitallin kasvattama Yagger Kemp nappasi kakkossijan T64-pelin avauskohteessa valmentajansa Kristian Lindbergin ajamana. Adam Ivarssonin Classy Mayday N.L. vei voiton. Dimitri Hedmanin Venome nousi takamatkalta viidenneksi.Häggmanin perheen J.H.Birdcherryman oli lähellä voittoa illan päätöslähdössä. Björn Goopin ajama Winter Harborin poika pinnisti urheasti loppuun asti, mutta keulassa ravannut Out Or In (Day Or Night In) piti niukasti ykköseksi Carl Johan Jepsonin ajamana.Rommessa ajettiin maanantain lounasravit. Petri Salmelan valmentama Loudandclear Sisu kiri väkevästi porukan perältä ykköseksi mailin ryhmässä ajalla 13,5a/1640, Rikard N Skoglund ajoi, Salmela ja Tapojärvi omistavat."Kylmä on ilma, ja mukavampaa olisi olla Kanarialla. Mutta hieno voitto lämmittää aina", Skoglund hauskutti voittajahaastattelussa.Dimitri Hedmanin hevosia kilpaili myös Rommessa. Mika Forss ajoi Beauty Onen kakkoseksi. Oskar Kylin Blomin Dart Kronos eteni ykköseksi ajalla 12,7a/1640.