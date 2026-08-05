Björn Goop raviohjastaja
Björn Goop ajoi Helan Gårin voittoon.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Suomalaisvoitto Mantorpin T86-kierroksella

Mantorpissa ajettiin keskiviikon T86-kierros. Björn Goopin valmentama ja ajama Helan Går toi voiton suomalaisomistajille.
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Björn Goop
Mantorp
Breeders' Crown
Cruiser
Helan Går
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