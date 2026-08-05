Suomalaisvoitto Mantorpin T86-kierroksella

T86-kierros alkoi suomalaisittain hienosti. Stall Nikkasen omistama Helan Går vei 125 000 kruunun ykkösen Klass III:ssa. Björn Goop ajoi Menhammar Stuterin kasvattaman 4-vuotiaan Nuncion pojan keulaan avauspuolikkaalla. Helan Går vastasi varmasti rinnalla ravanneelle Carltexille ja paineli ykköseksi ajalla 13,0a/2140."Helan Går loukkaantui 3-vuotiaana, eikä päässyt paljon kilpailemaan. Se on mennyt tällä kaudella monta kertaa johtavan rinnalta, ja nyt onneksi pääsimme keulaan. Se vastasi hyvin muille", Goop sanoi voittajahaastattelussa."Toivottiin, että Helan Går vetää koko matkan ja illalla mennään sitten Helan Går -tahdissa. Näin jo lämmityksessä, että Helan Går menee hyvin, kun sillä ajettiin pätkä kovempaa. Kun pääsimme keulaan, olin aika luottavainen, hevoselle on nyt löydetty oikeat varusteet, ja kunto on hyvä", omistaja Tapio Nikkanen sanoi voittajakehässä.Untersteinerin tallin Cruiser oli suursuosikki 3-vuotiaiden tammojen Breeders' Crownin alkuerässä. Peter Untersteiner ajoi Calgary Gamesin tyttären johtopaikalle. Cruiser tuli radan verran ulospäin loppusuoralla, mutta piti ykköseksi ajalla 14,8a/2140. I See Tail Light (Maharajah) kiri kakkoseksi."Cruiser oli toisohjainen loppumatkalla, ja en pystynyt pitämään sitä oikealla radalla. Siksi sisäpuolelta pääsi hevonen tulemaan lähelle. Cruiser ei ollut parhaimmillaan tänään. Tiedämme, että se on todella hyvä hevonen, ja se menee varmasti eteenpäin, kun sai startin alle", Peter Untersteiner sanoi voittajahaastattelussa.Eric Martinssonin valmentama Steady Spender (Readly Express) jyräsi ykköseksi 3-vuotiaiden orien/ruunien BC-sarjassa. Magnus A Djuse ajoi voittotuloksen 12,8a/2140. Toto Tooma (Explosive Matter) kiri kakkoseksi, johtanut Po Tay Toes (Calgary Games) sinnitteli kolmanneksi.Klass II -lähtö ajettiin BC-sarjojen välissä. Claes Sjöström ajoi Neil Jungin avauspuolikkaan täyttyessä keulaan. Jörgen S Erikssonin valmentama Readly Expressin poika porhalsi helposti ykköseksi ajalla 13,7a/2640. Timo Kukkosen omistama ja Björn Goopin ajama Secret Brigadoon pinnisti viidenneksi.Stosprinternin tuore voittaja Gourmet d'Arc lähti suosikkina 4-vuotiaiden tammojen BC-sarjaan. Robin Bakker käänsi Six Packin tyttären neljännestä ulkoa kiriin viimeisellä takasuoralla. Paul Hagoortin valmentama Gourmet d'Arc eteni voittoon ajalla 12,5a/2140. Princessofthedawn (Maharajah) oli keulasta kakkonen.Nelivuotiaiden orien/ruunien BC-lähdössä alku mentiin hurjaa vauhtia Merlin Mearasin (Walner) toimesta, avauspuolikas 07,6 ja kierros 09,8. Gustav Johanssonin ajama Sven Kuce (Readly Express) juoksi porukan perällä ja kiri vahvasti ykköseksi ajalla 11,6a/2140. Barkley (Face Time Bourbon) nousi kakkoseksi ja Merlin Mearas kesti urheasti kolmanneksi.