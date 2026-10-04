Longchamp Pariisi
Daryz voittaa Prix d'Arc de Triomphen selvästi.Kuva: Kuvakaappaus Longchamp
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Suosikki Daryz laukkasi toisen voiton Prix d'Arc de Triomphessa

Quinte+ -pelissä oli 3 miljoonan bonus, vaihto nousi 5,3 miljoonaan euroon.
Julkaistu
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Longchamp
Prix d'Arc de Triomphe
Daryz
Mickaël Barzalona
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