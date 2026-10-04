Suosikki Daryz laukkasi toisen voiton Prix d'Arc de Triomphessa

Nelivuotias täysveriori Daryz (Sea The Stars – Daryakana, Sellkirk) kirjoitti sunnuntaina nimensä historiaan Euroopan rahakkaimman laukkakisan yhdeksäntenä tupla-voittajana Longchampin radalla Pariisissa. Qatar Prix d'Arc de Triomphen ykkönen oli 2 857 000 euroa.Jockey Mickaël Barzalona oli satulassa myös viime vuonna, kun 3-vuotias Daryz sai voiton maalikuvan tarkastelun jälkeen. Tällä kertaa voittomarginaali oli yli hevosen mitta mahtavan loppukirin jälkeen. Ranskalaisoria valmentaa Francis-Henri Graffard, joka sai toisen voittonsa."Tämä on todella hyvä hevonen, oikea mestari. On harvinaista, että olen täysin tyytyväinen lähdön jälkeen. Yritän aina pitää jalat maassa ja analysoida parantamismahdollisuuksia, koska näiden voittaminen on niin vaikeaa", Graffard tunnusti."Mutta nyt tiesin, että jos juoksu sujuu hyvin matkalla, oriani on erittäin vaikea ohittaa kirissä. Se on todellinen championi."Koko Quinte+ -rivi oli: 1 Daryz, 7 Bay City Roller, 16 Diamond Necklace, 10 Friendly Soul ja 9 Kalpana.Osallistujia oli Ranskan lisäksi Iso-Britanniasta, Irlannista ja Japanista. Seitsemän japanilaishevosen joukkue saapui Eurooppaan kolme viikkoa sitten. Kaksi niistä, 5-vuotiaat Admire Terra ja Meisho Tabaru, juoksivat Prix d'Arc de Triomphessa, mutta eivät sijoittuneet kymmenen parhaan joukkoon.Daryzin omistaa ja on kasvattanut H H The Aga Khan's Stud S.C., joka on shiia-muslimiyhteisön hengellisten johtajien, Aga Khanien suvun laukkatalli. Sen juuret johtavat 1900-luvun alkuvuosikymmenille. Nyt tallia johtaa prinsessa Zahra Aga Khan, joka osallistui Daryzin voittoseremonioihin.Aga Khanien laukkatalli on Ranskan suurin. Se omistaa siittoloita Ranskassa ja Irlannissa sekä ranskalaisen huutokauppayhtiö Arqanan.Prix d'Arc de Triomphe alkoi Prix de Paris -nimisenä vuonna 1863. Se siirtyi Longchampiin vuonna 1919 ja sai uuden nimen juuri valmistuneen Riemukaaren mukaan, joka rakennettiin ensimmäisen maailmansodan päättymisen muistoksi pääkatu Avenue des Champs-Élyséesin päässä sijaitsevalle aukiolle. Sen nimi on ollut Place Charles-de-Gaulle vuodesta 1970.