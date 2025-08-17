Super Chapter ja Warrawee Michelle voittivat ME-tuloksilla Pocono Downsissa

Pocono Downsin 5/8-mailin rata (1006 metriä) on huipputulosten syntymäpaikka. Amerikan raviennätyksiä on kirjattu 17, niistä 9 on Poconosta. Marcus Melanderin tallin Super Chapter (Chapter Seven) paransi 11 vuotta vanhan Father Patrickin ME:n 08,6 lukemiin 08,4.Dexter Dunnin ajama Hambo-kakkonen kävi tiukan voittokamppailun rakettina keulaan syöksyneen Emoticon Legacyn (Walner) kanssa. Super Chapter sinnitteli turvan mitalla ykköseksi, Myös Luc Blaisin Emoticon Legacy sai 08,4-tuloksen. Suomalaisnelikon kimppaori Onajetplane (Walner) oli kolmas 08,9-tuloksella.Super Chapter on voittanut 6 kertaa 7 kisassa tänä vuonna. Ainoa kakkonen tuli Hambon finaalista. Yhteensä sillä on 11 ykköstä 18 startista. Sen ansiot kohosivat yli 1,2 miljoonaan dollariin.Åke Svanstedtin 4-vuotias Warrawee Michelle (Walner) kiri vajaan hevosen mitan muiden edelle ja teki ikäluokan tammojen ME:n 08,4. 8-vuotias ruuna Hillexotic (Muscle Hill) oli toinen ajalla 08,5. Lähtö oli sopivasti Sebastian K Invitational. Svanstedt ajoi ruotsalaisorilla absoluuttisen ME-tuloksen 07,7 juuri Poconossa vuonna 2014.Sunnuntain kuningatar oli kuitenkin 3-vuotias Yo Tillie (Tactical Landing). Todd Mc Carthy rymisteli Delmonica Hanoverin lähdössä ulkoratoja keulaan, ja Yo Tillie lipui yhdeksänteen peräkkäiseen voittoon vajaan mitan Lucas Wallinin Delaney Hanoverin (Muscle Hill) edellä. Andrew Harrisin tallin supertamma on voittanut kaikki vuoden kuusi starttiaan. Yhteensä voittoja on 18 kilpailusta 14. Suurtalli Pollock-Areman-Harris osti sen Lexingtonista 1-vuotiaana 25 000 dollarilla.Voittoaika oli ikäluokan tammojen rataennätys 09,2. Päivän ensimmäinen 3-vuotiaiden tammojen ennätyksen parantaja oli avauslähdön voittaja Lasting Dream (Cantab Hall). Louis Roy ajoi Luc Blaisin valmennettavaa, joka meni 09,4. Lasting Dream oli ennätystamma 4 tuntia.John Butenschoenin R Dutchess (Father Patrick) oli ylivoimainen toisen lohdutuslähdön voittaja. Tim Tetrick hurautti sen maalisuoralla viisi mittaa muiden edelle. Voittoaika oli 09,9. Daleyn Miss Belmar (Muscle Hill) oli johtavan perästä neljäs ajalla 10,6.Sunnuntai päättyi peitsareiden kutsukilpailuun, jossa Todd McCarthy päräytti johtoon Noel Daleyn tallin Captain Albanolla (Captaintreacherous). Per Engblomin Coaches Corner (Always A Virgin) tuli ja jäi puolen mitan päähän. Molempien aika oli 07,4.,Captain Albano palasi voittajaksi kolmen nelossijan jälkeen. Mc Carthy oli tyytyväinen Matts Sjöblomin kimpan orin pontevaan esitykseen. Hän kertoi halunneensa alussa kokeilla, kuinka “kapteeni” on ohjilla. McCarthy sanoi, että menohalun tuntee, kun ori puree tomerasti kuolainta. Silloin tietää, että tulee hyvä kisa.