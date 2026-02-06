Ravit USA
Kuvassa Super Chapter voittaa Hambo-karsinnan.Kuva: Lisa Photo
Super Chapter on palannut valmennukseen

Hanover Shoe Farms ilmoitti torstaina, että 3-vuotiaiden ME-tuloksen 08,4 Pocono Downsin 5/8-mailin radalla juossut ori Super Chapter (Chapter Seven) on palannut Marcus Melanderin valmennukseen.
Marcus Melander
Super Chapter

