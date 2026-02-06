Super Chapter on palannut valmennukseen

Syy siitosuran siirtoon myöhemmäksi oli sperman morfologinen kehittymättömyys. Osa siittiöistä on tyyppiä, jota esiintyy iältään nuoremmilla oreilla. Hanoverin omistaja Russell Williams korosti, että vaikka sperman laatu ja määrä olivat hyviä, tarkat tutkimukset osoittivat, että huippulahjakkuus tarvitsee vielä aikaa aikuistuakseen. Hän kertoi myös, että koesiemennetty Hanoverin eläkeläistamma tiinehtyi.Hambo-kakkonen Super Chapter oli viime vuoden eniten ansainnut 3-vuotias ravuri 1 236 099 dollarilla. Se kilpaili 14 kertaa, joista voittoja tuli 9, kakkosia 4 ja kolmosia 1. Marcus Melander ihasteli vuoden viimeisen kilpailun Matron Stakesin jälkeen, kuinka ori oli aivan yhtä terävä kuin kauden alussa. Super Chapter palkitaan USA:n parhaiden Dan Patch Awards gaalassa 22. helmikuuta.Ori myytiin Lorax Hanover -nimisenä Harrisburgissa 300 000 dollarilla Jeff Snyderille ja Arthur Prontille. Hanover Shoe Farms osti takaisin osuuden kasvatistaan ennen Hambletoniania viime kesänä. Sen emä Lifetime Pursuit (Cantab Hall) voitti Hambletonian Oaksin 2014 ME-ajalla 08,9 Jimmy Takterin tallista. Tamman ansiot olivat yli miljoona dollaria. Sen neljä ensimmäistä varsaa ennen Super Chapteria eivät ole tienanneet dollariakaan.Pohjoismaiset ravifanit näkisivät Super Chapterin mielellään Elitloppetissa. Sulkysport tavoitti Marcus Melanderin, joka totesi: "Tietysti kilpaileminen Elitloppetissa olisi kiehtovaa ja jännittävää. Mutta Super Chapterin olisi pitänyt tulla meille valmennukseen kuukautta aiemmin. Sen lisäksi matka Solvallaan olisi fyysisesti kova, kun mietitään hevosen kilpailuohjelmaa USA:ssa."