Super Chapter voitti titaanien taistelun Meadowlandsissa - "Aivan mieletön hevonen"

Fall Four on Meadowlandsin suurkilpailukauden päätösilta marraskuussa. Se sisälsi molempien sukupuolten FanDuel Championship -lähdöt peitsareille ja ravureille sekä 2-vuotiaiden urosten 383 830 dollarin Valley Victoryn ja tammojen Goldsmith Maidin, jossa palkintopotti oli 386 830 USD.Nelivuotias ori Super Chapter (Chapter Seven) teki todennäköisesti jäähyväisesiintymisen kilpa-areenoilla. Marcus Melanderin valmennettavan on ensi vuonna tarkoitus siirtyä Hanoverin siitosoriksi. Se on 1 343 207 dollarilla vuoden eniten ansainnut ravuri Amerikassa. FanDuel-voitto tuotti siihen 150 000 USD.Pään mitan hävinnyt samanikäinen ruuna On To Norway (Muscle Massive) on toinen miljoonan tienannut ravihevonen. Ron Burken suojatti on voittanut 17 startista 13, ja koko uran 49 lähdöstä on tullut 40 voittoa. Super Chapterilla on 8 voittoa 11 kilpailusta.Toinen Burken tähtihevonen, 8-vuotias ruuna Lexus Kody (Archangel) pinkaisi johtoon ohjissaan Yannick Gingras. Suosikit Chapter Seven ja On To Norway lähtivät ohituskaistoille takasuoran lopussa, saavuttivat Lexus Kodyn maalisuoralle tultaessa ja kamppailivat sitkeästi rintarinnan maaliin asti.Dexter Dunnin kannustama Super Chapter piti pään mitan eron ohitusta yrittäneeseen On To Norwayhyn, jota ajoi Ronnie Wrenn jr. Molemmat saivat ajan 08,6. Lexus Kody oli kolmas ajalla 08,9."Aivan mieletön hevonen, lähdin etenemään takasuoralla, kun vauhti hiljeni, ja Ronnie (Wrenn jr) läheni. Super Chapterilla olisi tänä iltana ollut kaikki oikeudet päästää On To Norway ohitseen, mutta viimeiset 50 metriä se taisteli kuin tiikeri! Tulen todella kaipaamaan sen ohjastamista. Sillä on kaikki parhaiden hevosten ominaisuudet yhdessä paketissa", Dunn ihasteli voittajahaastattelussa.Tammojen 150 000 dollarin FanDuelin voittaja oli Åke Svanstedtin 5-vuotias Warrawee Michelle (Walner). Yannick Gingras ajoi suosikin puolimatkassa keulaan, ja valjakko piti puolentoista mitan eron muihin maaliin saakka. Voittoaika oli 09,4.Tamman osaomistaja Meadowlandsin pomo Jeff Gural kertoi hymyillen odottaneensa jo neljä kuukautta pääsyä hyökkäämään katsomosta voittajakehään. Tamman alkuvuosi ei mennyt lainkaan niin hienosti kuin edellisinä vuosina, mutta syyskuusta alkaen se on ottanut kolme voittoa ja kaksi isorahaista kakkosta.Gural on kilpailuhenkinen luihin ja ytimiin. Hän esitti pääomistaja Svanstedtille toiveen, että haluaisi nähdä Warrawee Michellen radalla vielä ensi vuonna. Silti siitosorivalintakin oli selvä: Captain Corey, jota Gural ennusti seuraavaksi Amerikan ykkösoriksi.Melanderin Command Centerin (Gimpanzee – Mission Brief) tietä 2-vuotiaiden Valley Victoryn voittajaksi tasoitti suosikiksi pelatun Svanstedtin Bentley Blue Chipin (Walner) laukka johtopaikalta loppukaarteessa. Dexter Dunn kiritti Command Centerin reilut kolme mittaa muiden edelle. Sen voittoaika oli 10,4.Kakkoseksi seurasi tallikaveri Gustav Vasa (Face Time Bourbon) ajalla 10,7. Jason Bartlettin ajama Seven Pledges (Chapter Seven) siirrettiin kolmanneksi ennen laukannutta Bentley Blue Chipiä. Ne saivat ajan 11,1.Gingrasin ohjastama Hambo-voittaja Ramona Hillin tytär Nevis Peak (Walner) pujahti maalisuoralla kaksi mittaa ohi johtaneesta Svanstedtin Kountry Plungesta (Chapter Seven), jolla oli 7 peräkkäistä voittoa ennen Goldsmith Maidia. Voittajan aika oli 10,5 ja kakkosen 10,7.Kolmas oli Kindergarten-finaalin voittanut Hl Kapara (Chapter Seven) tuloksella 10,9. Harry Landyn valmennettavan kärryillä istui Tim Tetrick. Melanderilla työskentelevän Minna Rosimon silmäterä Birr Castle (Captain Corey) tuli maaliin neljäntenä ajalla 11,0.