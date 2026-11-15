Super Chapter ravuri USA
Super Chapter pitää On The Norwayn takanaan. Super Chapter on Amerikan eniten ansainnut ravuri.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Super Chapter voitti titaanien taistelun Meadowlandsissa - "Aivan mieletön hevonen"

Nevis Peak katkaisi Kountry Plungen voittoputken 2-vuotiaiden tammojen Goldsmith Maidissa.
Julkaistu
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Meadowlands
Super Chapter
On To Norway