Superlauantaille superhevonen, Idao de Tillard saapuu Solvallaan

Solvallan superlauantai järjestetään 11. lokakuuta. UET Elite Circuitin lisäksi silloin ajetaan UET Grand Prix -finaali, Svenskt Trav-Kriterium ja Svenskt Trav-Oaks.Prix d’Amériquen vuosina 2024 ja 2025 voittanut Idao de Tillard on kilpaillut syksyn aikana kaksi kertaa pitkän tauon jälkeen. Se sijoittui viimeksi Prix de Walloniessa kolmanneksi ja hankki pisteitä riittävästi, jotta sai paikan UET Elite Circuitin finaaliin.”Olin yhteydessä hevosen hoitajaan Susanne Ohmeen, ja hän kertoi positiivisia uutisia. Idao de Tillard on ilmoitettu Solvallaan. Se on hieno juttu. Idao on kerran aikaisemmin kilpaillut Solvallassa, silloin se esitti laukan jälkeen sellaisia vauhtivaroja, etten ole koskaan nähnyt Solvallassa. Ohmen ja valmentaja Thierry Duvaldestinin mukaan Idao ei vielä ole huippukunnossa. Se on saanut nyt kaksi starttia tauon jälkeen, ja uskon, että kunto on vähintään 90-prosenttinen”, Solvallan urheilujohtaja Ola Lernå kertoi ATG Liven lähetyksessä.Samalla Lernå vahvisti, että UET Elite Circuitin sarjan pisteykkönen Go On Boy ei saavu Solvallaan. UET Elite Circuitin ykkönen on 2,8 miljoonaa kruunua. Finaalissa starttaa 12 hevosta.UET Elite Circuit, lopullinen pistetilanne1 Go On Boy/Ranska 65 pistettä2 Önas Prince/Ruotsi 423 Always Ek/Italia 424 Kentucky River/Ruotsi 405 Don Fanucci Zet/Ruotsi 376 Borups Victory/Ruotsi 377 Inmarosa/Ranska 288 Emeraude de Bais/Ranska 249 Idao de Tillard/Ranska 2410 Dimitri Ferm/Italia 23,511 Staro Mack Crowe/Ruotsi 2312 Mellby Jinx/Ruotsi 2013 Executiv Ek/Italia 2014 Daim Brodda/Ruotsi 1915 Emma dei Veltri/Italia 1716 A Fair Day/Ruotsi 1717 Dany Capar/Italia 1718 Josh Power/Ranska 1719 Ampia Mede Sm/Italia 1520 Massimo Hoist/Suomi 1521 Hohneck/Ranska 1522 Inexess Bleu/Ranska 15----48 Lightning Stride/Ruotsi 653 Crepe Match/Suomi 556 Dundee As/Italia 465 Goeland d’Haufor/Suomi73 Main Stage/Suomi 181 Holcombe Zet/Ruotsi 1Finaali:11.10. Solvalla – UET Elite CircuitUET Elite Circuit sivulle tästä linkistä