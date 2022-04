Supersuorituksia Åbyn pokaalilähtöjen karsinnoissa - finaalien lähtöradat valittu

Drottning Silvias Pokal Finaali

1 Donna Summer (valmentaja David Persson)

2 Glamorous Rain (Daniel Red+en)

3 Chebba Mil (Paul Hagoort)

4 Deborah S.H. (Fredrik Persson)

5 Good Vibes (Per Nordström)

6 A Perfect Face (Adrian Kolgjini)

7 Olga Tooma (Ola Samuelsson)

8 M.T. Rapunzel (Ulf Stenströmer)

9 Hard Landing (Stefan Melander)

10 Cintra (Robert Bergh)

11 Bright Crystal (Björn Goop)

12 Nocturne Zon (Joakim Lövgren)

Konung Gustaf V:s Pokal Finaali

1 Aquarius Face (Adrian Kolgjini)

2 Francesco Zet (Daniel Redén)

3 Usain Lobell (Paul Hagoort)

4 Iznogoud Am (Stefan P Pettersson)

5 Mustang Racer Robert Bergh)

6 Felix Orlando (Per Nordström)

7 Down Under (Per Nordström)

8 Beat Generation (Jörgen Westholm)

9 Vinci Nice (Johan Untersteienr)

10 Inspiration (Joakim Lövgren)

11 Larry Wood (Joakim Lövgren)

12 Power Doc (Åke Lindblom)