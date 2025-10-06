Ravit Norja
Lannem Silje ja Ola M. Skrugstad. Kuva: HU:n arkisto
Ulkomaat

Supertamma Lannem Silje kuoli myrkytykseen

Norjasta tuli maanantain suru-uutinen. 15-vuotias Lannem Silje on kuollut harvinaiseen myrkytykseen.
Lannem Silje

