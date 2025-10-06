Supertamma Lannem Silje kuoli myrkytykseen

Ola M. Skrugstadin kasvattama, omistama ja valmentama Lannem Silje oli perjantaina laitumella, kun se sairastui.”Lannem Silje sai voimakkaita kouristuksia ja kuoli perjantaina päivällä. Huomasimme tilanteen päivällä kello 12 aikaan, ja kahdelta tamma oli kuollut”, Ola M. Skrugstad kertoi Travrondenin haastattelussa.Skrugstad selvitti, että Lannem Silje oli laitumella syönyt myrkyllistä kasvia, jonka nimi on suomeksi jaakonvillakko (norjaksi landøyde). Sen on havaittu leviävän voimakkaasti Norjassa.Wikipedia kertoo kasvista seuraavasti: Jaakonvillakko on myrkyllinen keltakukkainen villakkolaji, jota tavataan Euraasiassa ja Afrikassa. Se on vanha rohtokasvi. Suomessa jaakonvillakko on melko harvinainen tulokaskasvi, joka on levinnyt pohjoiseen laivojen painolastikasvina.Lannem Silje teki uskomattoman uran. Se kilpaili 54 kertaa ja voitti 46 lähtöä. Voittosumma oli 6 881 134 kruunua ja ennätys 18,8a.Lannem Silje aloitti uransa 3-vuotiaana helmikuussa kakkossijalla. Sen jälkeen tamma voitti 30 lähtöä peräkkäin. Yksi mieleenpainuvimmista voitoista tuli Elitkampenista 2015. 5-vuotias Lannem Silje paineli Tor Wollebaekin ajamana ykköseksi ajalla 18,8a/1609. Taakse jäivät Månprinsen A.M., Tekno Odin, Tapsan Tahti ja kumppanit.Lannem Siljella on kuusi jälkeläistä, joista nuorin tammavarsa Will Prinsenistä syntyi keväällä. ”Tammavarsa on neljä kuukautta vanha ja oikein mukava yksilö. Minulla on neljä Lannem Siljen varsaa omistuksessa”, Skrugstad kertoi Travrondenille, joka kirjoitti ensimmäisenä Lannem Siljen kuolemasta.