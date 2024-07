Suurin suosikki Karl lähtee Hambo-finaalin ykkösradalta, T C I sai radan 4, ja kolmossuosikki Sig Sauer paiskattiin 8-paikalle

Hambletonianin ja Hambletonian Oaksin finaalien lähtöradat arvottiin live-lähetyksessä Hogan Equinen eläinlääkäriklinikalla myöhään tiistaina Suomen aikaa. Karsintojen voittajat arvottiin radoille 1 – 5, ja niiden jälkeen olivat vuorossa muut finalistit.

Nancy Takterin Karl (Tactical Landing) sai Hambo-fiinaaliradan ensimmäisenä. Se on numero 1. Ron Burken T C I:lle (Cantab Hall) tuli nelosrata. Kakkospaikalta matkaan pääsee Tony Alagnan Mars Hill (Muscle Hill), joka oli viides yli 9 mittaa T C I:n takana.

Karlin voittaman karsinnan nelonen, kanadalaisten ylpeys Highland Kismet (Father Patrick) arvottiin kolmosradalle. Se tuli viimeisen neljänneksen kovinta 05,1-vauhtia. Viidenneksi tullut Marcus Melanderin Security Protected (Father Patrick) sai radan 5.

Bella’s Musclehill (Muscle Hill) yllätti kakkossijalla ennen Noel Daleyn Sig Saueria (Muscle Hill). Sen lähtönumero on 6. Sen ulkopuolelta seiskapaikalta starttaa Julie Millerin Secret Agent Man (Chapter Seven), T C I:n voittaman karsinnan nelonen.

Kasipaikalta lähtevän Sig Sauerin ulkopuolella ovat Luc Blaisin Private Access (Muscle Hill) ja Svanstedtin tallin Amazing Catch (Walner), jotka olivat kakkonen ja neljäs T C I:n takana.

“Minusta kaikki arvostelivat Karlia liian ankarasti edellisen startin jälkeen. Sillä oli sitä ennen vain yksi startti kuuden viikona aikana, mikä oli kyllä suunniteltua, koska hevosia ei voi kilpailuttaa liikaa, kun kausi on niin pitkä. Tietenkin haluamme tähdätä kuntohuipun määrättyihin tärkeisiin lähtöihin, ja Hambo on lähtö numero 1, johon tähtäämme”; Nancy Takter kertoi Meadowlandsissa.

Nancy Takterilla on mahdollisuus voittaa toinen peräkkäinen Hambletonian. Edellinen valmentaja, joka siihen on yltänyt, on hänen isänsä Jimmy Takter. Trixton voitti vuonna 2014 ja Pinkman 2015.

“Olisihan se melkoisen hienoa. Olen aina yrittänyt täyttää hänen saappaansa, mikä ei aina ole ollut helppoa. Jos se nyt meidän tiimiltä onnistuisi, se olisi valtavan upeaa.”

T C I:n kuski David Miller kertoi olleensa luottavainen jo karsintaan lähtiessä. Hän oli keskustellut viikolla valmentaja Burken kanssa, joka oli vakuuttanut, että orin mahavaivat olivat hallinnassa.

“Finaalista tulee kahden huippuhevosen hieno matsi ja upea elämys, kuten aina. Odotan sitä innoissani”, Miller sanoi.

Hän ajaa myös Hambo Oaksin suosikkia, Annie Stoeben valmentamaa Elista Hanoveria.

“Sitä on vaikea kehua riittävästi. Se on hyvä kaikessa ja lisäksi valtavan kaunis hevonen”, Miller huomautti.

Annie Stoebe kertoi, että tammalle on tärkeä pakata kilpailuhin omat eväät. Se rakastaa pikkuleipiä, joita pitää löytyä varustekassista.

“Niiden mukaan ottaminen on yhtä tärkeää kuin suitsien. Tamma ei hermostu mistään, kun tarjoan sille pikkuleivän aina välillä. Se ei lakkaa hämmästyttämästä minua ja on varmaankin iloisin hevonen, jota olen valmentanut”, Stoebe kuvaili.

Kymmenen kertaa peräkkäin voittanut Elista Hanover (International Moni) lähtee Oaks-finaaliin suurena suosikkina ykkösradalta. Kova kilpasisko ja 3-vuotiaana eniten ansainnut tamma USA:ssa, R Melina (Chapter Seven) sai kolmosradan. Se tulee John Butenschoenin tallista.

Kolmas Karsintavoittaja Allegiant (Tactical Landing) on nelospaikalla. Vernon Beachyn valmennettava kiskoi neljä mittaa eroa muihin. Noel Daleyn tammat Miss I La (Walner) ja Buy A Round (Walner) ovat radoilla 5 ja 6. Tallin kolmas finalisti Paulina Hanover (Father Patrick) lähtee paikalta 8.

Huonoin arpaonni oli Kanadasta tulevalla Luc Blaisilla, hänen tallinsa karsintakakkonen Private Access sai ysiradan Hambossa, ja Elista Hanoveria lähimmäksi päässyt Drawn Impression (Muscle Hill) joutui kymppipaikalle.

Hambopäivän ohjelma julkaistaan Meadowlandsin nettisivuilla keskiviikkona. Kilpailut alkavat lauantaina klo 12 paikallista aikaa (klo 19 Suomen aikaa). Hambletonian on lähtö 12 ja Oaks lähtö 14.

99. Hambletonian Stakes, palkintosumma 1 050 000 USD:

Hevonen – ohjastaja – valmentaja – ennakoitu kerroin

1. Karl - Yannick Gingras - Nancy Takter - 6-5

2. Mars Hill - Todd McCarthy - Tony Alagna - 20-1

3. Highland Kismet - Bob McClure - Mark Etsell - 5-1

4. T C I - David Miller - Ron Burke - 5-2

5. Security Protected - Tim Tetrick - Marcus Melander - 20-1

6. Bellas Musclehill - Scott Zeron - Nifty Norman - 15-1

7. Secret Agent Man - Andy Miller - Julie Miller - 12-1

8. Sig Sauer - Andrew McCarthy - Noel Daley - 4-1

9. Private Access - James MacDonald - Luc Blais - 10-1

10. Amazing Catch - Dexter Dunn - Åke Svanstedt - 20-1

Hambletonian Oaks, palkintosumma 525 000 USD

Hevonen – ohjastaja* – valmentaja – ennakoitu kerroin

1. Elista Hanover - David Miller - Annie Stoebe - 9-5

2. Warrawee Michelle - Åke Svanstedt - Åke Svanstedt - 8-1

3. R Melina - Todd McCarthy - John Butenschoen - 5-2

4. Allegiant - Scott Zeron - Vernon Beachy - 3-1

5. Miss I La - Joe Bongiorno - Noel Daley - 20-1

6. Buy A Round - Andrew McCarthy - Noel Daley - 6-1

7. French Champagne - Dexter Dunn - Åke Svanstedt - 9-2

8. Paulina Hanover - David Miller - Noel Daley - 20-1

9. Date Night Hanover - Dexter Dunn - Marcus Melander - 15-1

10. Drawn Impression - James MacDonald - Luc Blais - 12-1

*ohjastajat olivat tiistaina vasta valmentajien antamia ehdotuksia

