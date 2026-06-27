Suursuosikki Endurance pokkasi ykkösen 52. Currier&Ives –kisasta Meadowsin radalla

Pennsylvanian Meadowsin radan perinteiset Currier&Ives -lähdöt ajettiin tammoille torstaina ja oreille/ruunille perjantai-illan päätteeksi. Valmentaja Christopher Beaver oli tänä vuonna pääosan esittäjä molemmissa. Hän voitti omalla kasvatillaan Faster Horses (Muscle Up The Goal) toisen torstain jaetuista tammalähdöistä, ja hänen valmentamansa Endurance (Captain Corey) oli urosten paras.Vakiokuski Andy McCarthy antoi kärkeen pyrkivien mitellä edellään 07-avauksessa. Kun keulahevosten vauhti hyytyi loppukaarteessa Endurance lähti kiriin ja tuli maalisuoralle selvästi muiden edellä. Maalissa ero venyi yli kolmeen mittaan, ja voittoaika oli 10,1.Currier&Ivesin palkintopotti oli 90 675 USD, josta voittaja kuittasi puolet. Endurancen voittosumma kohosi yli 750 000 dollariin, voittoja on tullut 12 startista 9. Tämän vuoden saldo on 3 voittoa ja kakkonen 4 lähdöstä. Vuosiansiot ovat 220 588 USD, mikä on 3-vuotiaista toiseksi eniten. Endurancen kasvattajat ovat MAS Breeding ja Steve Stewart.Kolmivuotiaiden rahatilaston kärjessä on 391 932 USD tienannut Melanderin tallin Spencer Hanover (Chapter Seven). Se osallistui perjantaina 250 000 taalan Yonkers Trotiin, mutta laukkasi heti alkumatkasta. Ensimmäisen Triple Crown –osakilpailun voitto meni Melanderin naapuriin, kun Lucas Wallinin Inexpressable (Walner) ravasi kaulan mitan ennen muita maaliin. Voittotulos oli 12,4/2011. Wallin omistaa orin yhdessä Karin Walter-Mommertin kanssa.Tammojen ensimmäisen 28 662 dollarin Currier&Ives –divisioonan voitti suosikki Victorianas Secret (Tactical Landing) ajalla 10,6. Ronnie Wrenn jr ajoi Vernon Beachyn valmennettavaa. Toisen potti oli 29 162 dollaria, ja siitä puolet vei Faster Horses ajalla 10,9. Sen isä Muscle Up The Goal (Muscle Mass) juoksi 4-vuotiaana puolen mailin ratojen ME:n 10,0 Northfieldissä.Meadowlandsissa juostiin kilpaa koko perjantai. Aamupäivällä oli 15 “Baby Race” -koelähtöä 2-vuotiaille. Åke Svanstedtin tamma Kountry Plunge (Chapter Seven) ravasi kauden kärkiajan 11,5. Se on ME-tamma Plunge Blue Chipin (Muscle Mass) 08,2 ansiot 1,5 milj.USD tytär. Todd McCarthyn ajama Yo Tillie (Tactical Landing) työntyi vajaan hevosenmitan Hambo-voittaja Nordic Catcherin (Six Pack) ohi vanhempien koelähdön 07,6-vauhtisessa lopetuksessa. Niiden ajat olivat 10,0 ja 10,1.Iltakilpailuiden ohjelmassa oli vain neljä ravilähtöä, niistä isorahaisimman 20 000 dollarin voittajaksi julistettiin kakkosena maaliin tullut Noel Daleyn tamma Carve (Captain Corey). Voittaja, Trond Smedshammerin Lucille Walner (Walner) hylättiin häirinnästä loppusuoralla. Carven voittoaika oli 10,0. Todd McCarthy ajoi. Kemppi Stables on liisannut Carven omistajakimpalle, jossa on suomalaisista mukana Matts Sjöblom.