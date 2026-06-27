Ravit Meadowlands
Draamaa Meadowlandsissa, kun 2 Lucille Walner hylättiin ja voittajaksi julistettiin 4 Carve.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Suursuosikki Endurance pokkasi ykkösen 52. Currier&Ives –kisasta Meadowsin radalla

Kemppi Stablesin omistama tamma Carve vei voiton Meadowlandsissa.
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