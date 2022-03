Svanstedtilta sittenkin hevonen Elitloppetiin?

Pitkään toivottiin ja uskottiin, että Ecurie D olisi se hevonen, jolla Svanstedt valloittaisi Elitloppetin. Ecurie D keskittyy kuitenkin USA:n kilpailuihin.

Back Of The Neck sijoittui vuoden 2020 Hambletonianissa kolmanneksi. Viime syksynä se nappasi kakkossijan Breeders Crownissa Ecurie D:n jälkeen. Ready Cashin pojan ennätys on 08,7.

Hevosurheilu tavoitti Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrotin. ”Olen keskustellut Åken kanssa, ja täytyy todeta, että Back Of The Neck on mielenkiintoinen hevonen. Tämän enempää tässä vaiheessa en voi vielä kertoa.”

Svanstedtin twitterissä kerrotaan 6-vuotiaan Alrajah Onen kuulumiset. Maharajahin poika voitti Italiassa Derbyn Claes Hollmanin valmennuksesta. Viime syksynä Alrajah One sijoittui Alessandro Gocciadoron valmentamaNA kakkoseksi Gran Premio Della Lotteriassa, kun Face Time Bourbon voitti. Sen jälkeen ori kilpaili kaksi kertaa Holger Ehlertin tallista ennen siirtymistään Svanstedtille.

”Alrajah One on maksettu kaikkiin USA:n isoihin kilpailuihin ja starttailee niissä kuten myös Ecurie D”, Svanstedt Stablen twitterissä kerrotaan.