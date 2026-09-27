Daniel Redén ravivalmentaja
Daniel Redénin talliista kilpailee neljä hevosta Trav-Oaksin finaalissa.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Svenskt Trav-Oaksin ja Svenskt Trav-Kriteriumin lähtöradat valittiin, Po Tay Toes ja Nelly Furtado Sisu ykkösradoilta

Kriterium-karsintojen jälkeen valittiin lähtöradat Svenskt Trav-Oaksin ja Svenskt Trav-kriteriumin finaaleihin.
Julkaistu
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Solvalla
Svenskt Trav-Kriterium
Svensk Trav-Oaks
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