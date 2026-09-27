Svenskt Trav-Oaksin ja Svenskt Trav-Kriteriumin lähtöradat valittiin, Po Tay Toes ja Nelly Furtado Sisu ykkösradoilta

David Persson oli onnekkain Trav-Kriteriumin arvonnassa. Hän pääsi valitsemaan ensimmäisenä lähtöradan Toto Toomalle (Explosive Matter) finaaliin. Persson otti kakkosradan. Toisena valitsemaan päässyt Björn Röcklinger sijoitti Po Tay Toesin (Calgary Games) nimikyltin radan yksi kohdalle.Sören Lennartsson sai valita ensimmäisenä lähtöradan Svenskt Trav-Oaksiin Nelly Furtado Sisulle (Django Riff). Hän otti ykkösradan. Daniel Redénin hevosia pääsi neljä finaaliin. Hän pääsi valitsemaan Kagli Zetille toisena radan, ja Missle Hillin tytär starttaa kakkosradalta.Kriteriumien finaalit juostaan lauantaina 10. lokakuuta kahden miljoonan ja miljoonan ykköspalkinnoin. Päivä on täynnä huippulähtöjä. Frances Bulwarks lopp on Kultadivisioonan finaali. Walter Lundbergs Memorial on perinteinen stayerlähtö, jonka voittaja saa 300 000 kruunua. STL-divisioonafinaalit tähdittävät myös upeaa ravipäivää.Svenskt Travkriterium -lähtöradatnro-nimi-(isä)-(valmentaja)-valintajärjestys2640m - 1. palk. 2 miljoonaa kruunua1 Po Tay Toes (Calgary Games) – (Björn Röcklinger) – 22 Toto Tooma (Explosive Matter) (David Persson) – 13 Nanda Devi Cut (Maharajah) (Mattias Djuse) – 34 Kodiak Zet (eFather Patrick) (Daniel Redén) – 45 Steady Spender (Readly Express) (Eric Martinsson) – 56 No Hitter (Gimpanzee) (Sabine Kagebrant) – 67 Payback River (Readly Express) (Daniel Wäjersten) – 108 Intro (Readly Express) (Björn Röcklinger) – 129 Court One (Calgary Games) (Timo Nurmos) – 710 Neutron Star (Gimpanzee) (Claes Sjöström) – 811 Mister Nabab (Mister J.P.) (Daniel Wäjersten) – 912 Vancouver Tile (Walner) (Björn Goop) – 11Svenskt Trav-Oaks - lähtöradat2140m – 1. palk. 1,5 miljoonaa kruunuanro-nimi-(isä)-(valmentaja)-valintajärjestys1 Nelly Furtado Sisu (Django Riff) (Sören Lennartsson) – 12 Kagli Zet (Missle Hill) (Daniel Redén) – 23 Global Halo (Ready Cash) (Joakim Lövgren) – 34 I See Tail Lights (Maharajah) (Markus B Svedberg) – 45 Nightbird (Calgary Games) (Daniel Redén) – 56 Graffiti Brodda (Readly Express) (Joakim Lövgren) – 87 Zeebreeze (Gimpanzee) (Daniel Wäjersten) – 98 Miss Brighton (Calgary Games) (Daniel Redén) – 129 Thai Medina (Face Time Bourbon) (Björn Goop) – 610 Deer Hunter (Bird Parker) (Daniel Redén) – 711 Morning Rain (Face Time Bourbon) (Daniel Wäjersten) – 1012 In Tango Tempo (Walner) (Fredrik Wallin) – 11