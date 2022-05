Synttärisankari juhlii työn merkeissä – Stall Macapellin Izor Sisulla päivän kolmas voitto

Kihlström pääsi voitonmakuun heti Toto65-pelin avauslähdössä. Hän kannusti Reijo Liljendahlin valmentaman Losch Bokon takaa kiriin ja aivan viimeisellä metrillä ykköseksi.

”Vasta maalilinjalla tiesin, että ehdittiin voittoon. Vaikka nyt on synttäripäivä, niin ei tämä juuri eroa muista päivistä. Olen todella onnekas, että tässä iässä minulla on mahdollisuus ajaa aivan uskomattoman hienoilla hevosilla, ehkä paremmilla kuin koskaan aiemmin. Jos jotain juhlia järjestetään, niin sitten ehkä kesällä vasta”, Kihlström sanoi Solvallassa.

Jörgen Westholmin Mercenary toi Kihlströmille toisen voiton. Stall Macapellin Izor Sisu täydensi hienon iltapäivän. Pasi Aikion valmentama Django Riffin poika eteni johtavan rinnalta kärkeen loppukaarteessa ja meni ylivoimaiseen voittoon ajalla 13,6a/2140m. Olli-Pekka Kallasvuo sai iloita toisesta peräkkäisestä täysosumasta.

”Izor Sisu oli todella hyvä tänään. Tiesin, että se on kunnossa ja selvittää myös vaativan juoksupaikan. Hevoselta puuttuu vielä starttinopeutta, mutta kapasiteettia siinä on. Jos kaikki onnistuu, se voi olla mukana myös ikäluokkalähdöissä”, Kihlström totesi.

Katja Melkko ja Janne Soronen nappasivat voiton Toto65-kakkosessa. Jorma Kontio ajoi Pay Me -ruunan ykköseksi.

Örjan Kihlström syntyi 13. toukokuuta 1962 Bollnäsissä. Hän oli vain 2-vuotias, kun isä-Ivar perheineen muutti Brommaan ja Solvallaan. Örjan ajoi ensimmäisen voittonsa jo ennen kuin täytti 18 vuotta, maaliskuussa 1980. Ykkönen tuli kotiradalla Solvallassa hevosella Jarramas.

Sen jälkeen on tapahtunut. Voittoja on tullut yli 7000. Neljä Elitloppet-voittoa on jo plakkarissa ja lisää lienee tulossa. Prix d’Ameriquen Kihlström voitti vuonna 2014 Maharajahin kärryillä. Kihlström on valittu yhdeksän kertaa Vuoden ohjastajaksi Ruotsissa.

Lisätty Izor Sisu klo 16.30